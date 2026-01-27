Nach Tod von Jack White: Witwe Rafaella enthüllt schockierende Wahrheit über Affäre

Fast ihre gesamte Ehe über soll Rafaella Nussbaum von ihrem Ehemann Jack White betrogen worden sein. Nach dem Tod des erfolgreichen Musikproduzenten enthüllt sie nun Details über die angebliche Affäre.

Es ist kaum vorstellbar, was Rafaella Nussbaum und ihre Kinder aktuell ertragen müssen. Kurz nachdem sie im Oktober 2025 die Trennung von Ehemann Jack White publik gemacht hatte, nahm dieser sich in seiner Berliner Villa das Leben. Die nachfolgende Zeit war für die Witwe alles andere als einfach, böse Zungen schieben ihr noch immer eine Mitschuld an der Tragödie zu.

Jetzt enthüllt Nussbaum allerdings, wie das Leben als Promi-Ehefrau hinter den Kulissen ausgesehen hat – und das scheint alles andere als harmonisch gewesen zu sein.

Nach Tod von Jack White: Witwe spricht über jahrelange Affäre

Die letzten Monate des Zusammenlebens beschrieb Rafaella Nussbaum kürzlich als "Hölle auf Erden". Ihr Ehemann habe sich abgeschottet, wollte sich offenbar nicht helfen lassen. Nach außen sei das Bild "einer heilen Familie" aufrechterhalten worden – doch die Realität sah anders aus. Bei RTL berichtet sie, wie sie erst nach Jack Whites Tod von seiner jahrelangen Affäre erfuhr.

Ein Bild aus vermeintlich glücklicheren Tagen: Jack White und Rafaella Nussbaum auf der Geburtstagsfeier ihres Sohnes. © BrauerPhotos

Rafaella Nussbaum enthüllt: Sie hat Jack White Nebenbuhlerin vorgestellt

"Er hat 14 Jahre eine Affäre geführt", berichtet Rafaella Nussbaum im "Exclusiv Weekend"-Gespräch mit Frauke Ludowig. Nachdem Jack White gestorben war, habe sie das Handy ihres Ehemannes durchstöbert. Die 40-Jährige wollte Antworten finden und stieß auf Nachrichten einer anderen Frau. Dabei handelt es sich für Nussbaum um keine Unbekannte – sie selbst hatte die Dame ihrem Mann einst vorgestellt.

Daraus soll dann die angebliche Affäre entstanden sein. Rafaella Nussbaum hatte, wie sie selbst sagt, keine Ahnung von der Nebenbeziehung ihres Mannes. Dennoch kann sie sich rückblickend an ein ungewöhnliches Detail beim ersten Aufeinandertreffen ihres Mannes mit besagter Dame erinnern: "Ich [...] habe ihre Blicke gesehen. Aber ich hatte niemals gedacht, dass er darauf eingehen würde."

Wie konnte das passieren? Warum hat er das gemacht? - Rafaella Nussbaum über den Tod ihres Ehemannes Jack White

Für Rafaella Nussbaum brach damit eine Welt zusammen, denn das gemeinsame Leben habe sich als "Lüge" herausgestellt. Warum Jack White die Nähe einer anderen Frau gesucht haben soll, wird sich für die Witwe vielleicht niemals beantworten. "Wie konnte das passieren? Warum hat er das gemacht?" – diese Fragen quälen sie auch Monate nach seinem Tod. Doch deshalb mit der angeblichen Affäre in Kontakt zu treten, lehnt die 40-Jährige kategorisch ab: "Darauf will ich überhaupt nicht eingehen."

Das Erbe hat Rafaella Nussbaum ausgeschlagen. Aus ihrer Zeit mit Jack White bleibt ihr lediglich "ein gebrochenes Herz", wie sie selbst sagt. Wie es nun für sie und ihre Kinder weitergehen wird? Das weiß die gebürtige Russin selbst nicht – sie muss ihr Leben erst mal wieder in geregelte Bahnen lenken.

Anmerkung der Redaktion: In der Regel berichtet die AZ nicht über Selbsttötungen und versuchte Suizide – es sei denn, die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Suizidgedanken sind häufig eine Folge psychischer Erkrankungen. Letztere können mit professioneller Hilfe gelindert und geheilt werden. Wer Hilfe sucht, auch als Angehöriger, findet sie bei der Telefonseelsorge: 0800–111 0 111 und 0800–111 0 222. Die Berater sind rund um die Uhr erreichbar, jeder Anruf ist kostenlos.