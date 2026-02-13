Große Trauer um Wolfgang Heichel: Der Sänger, der mit der Band "Dschinghis Khan" bekannt wurde, ist im Alter von 75 Jahren gestorben. In der AZ nimmt Produzent Ralph Siegel Abschied.

Mit Songs wie "Moskau", "Hadschi Halef Omar" oder "Lorelay" wurde Sänger Wolfgang Heichel weltbekannt. Mit der Band Dschinghis Khan feierte er große Erfolge und wurde in Australien sogar mit einer Platinschallplatte ausgezeichnet. Jetzt hat er im Alter von 75 Jahren seine Augen für immer geschlossen.

Todesursache von Wolfgang Heichel: Was sein Management mitteilt

Wie erst jetzt bekannt wurde, starb Wolfgang Heichel am 20. Januar. Sein Management teilt am Donnerstagabend (12. Februar) via Instagram mit: "Obwohl der Sänger in den letzten Jahren gesundheitliche Probleme mit bewundernswerter Zuversicht und Stärke überwunden hatte, kam sein Tod nach einer Phase deutlicher Besserung für seine Familie, Freunde und Weggefährten völlig überraschend."

Welterfolg mit Dschinghis Khan

1979 wurde Wolfgang Heichel als Mitglied von Dschinghis Khan über Nacht berühmt. Produzent Ralph Siegel hatte die Band extra für den Vorentscheid zum ESC gegründet – mit vollem Erfolg, denn die Gruppe konnte sich gegen die Konkurrenz durchsetzen. Beim größten Musikwettbewerb der Welt ergatterten sie dann mit dem Song "Dschinghis Khan" den vierten Platz. 1985 kam es dann zur Auflösung, die Musiker fanden erst 2005 wieder zueinander. 2015 verließ Heichel die Band dann endgültig.

Die Band Dschinghis Khan im Jahr 1979. © imago/United Archives

Ralph Siegel nimmt emotionalen Abschied

Nach dem Tod des 75-Jährigen meldet sich auch Ralph Siegel zu Wort und nimmt Abschied von seinem ehemaligen Weggefährten. "Der Tod von unserem ehemaligen Mitglied hat uns alle natürlich mehr als bewegt, denn Wolfgang war ein hervorragender Sänger und agierte auch nach der Trennung international, soweit es in seinen Möglichkeiten stand, noch als Sänger und ehemaliger Khan in der Mongolei – beziehungsweise wurde für seine musikalischen und völkerverbindenden Aktionen in der Mongolei von dem dort agierenden Präsidium mehrfach ausgezeichnet", teilt er der AZ mit. "Lieber Wolfgang, wir werden auch oft an dich denken und danken Dir für all den Einsatz, den auch du für die Gruppe Dschinghis Khan erbracht hast."

Hitproduzent Ralph Siegel trauert um Wolfgang Heichel. © imago/Sven Simon

Wolfgang Heichel ist nicht das erste Bandmitglied, von dem sich Dschinghis Khan verabschieden musste. Tänzer Louis Pottgieter starb bereits 1994 an den Folgen einer HIV-Infektion. Sänger Steve Bender verlor 2006 den Kampf gegen Lungenkrebs.

2023 sollte Dschinghis Khan eigentlich in neuer Formation wieder auf Tour gehen, kurz vor Start kam dann aber die Absage. Doch die Bandgeschichte ist dennoch nicht zu Ende, wie Ralph Siegel betont: "Neue Formationen funktionieren manchmal gut, aber auch hier stellte sich heraus, dass man doch lange an einer gemeinsamen homogenen Gruppe arbeiten muss. Und wir sind alle froh, dass dies nun gelungen ist."