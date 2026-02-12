"Völlig überraschend": Sänger der Kultband "Dschinghis Khan" ist tot

Er war eine der Stimmen von "Dschinghis Khan". Nun ist Sänger Wolfgang Heichel im Alter von 75 Jahren gestorben.

Mit Hits wie "Moskau" oder "Dschinghis Khan" begeisterte die Kultband "Dschinghis Khan" Ende der 70er- und in den 80er-Jahren weltweit ein Millionenpublikum. Nun ist Leadsänger Wolfgang Heichel gestorben. Wie auf seinem Instagram-Account zu lesen ist, starb Heichel bereits am 20. Januar 2026 "völlig überraschend" im Alter von 75 Jahren in seinem Zuhause.

Sein Management hat den Tod des Sängers bestätigt: "Der Khan von Dschinghis Khan klopfte an die Himmelspforte und trat ein. Aber er lebt in seiner Musik weiter. Weit über seine künstlerische Karriere hinaus galt Heichel als engagierter Philanthrop und hochgeschätzter Kulturbotschafter", heißt es in einem Social-Media-Posting.

Beim Eurovision Song Contest ging der Stern auf

Beim 24. Eurovision Song Contest am 31. März 1979 im israelischen Jerusalem belegte die Popband, u. a. mit Leslie Mandoki, mit ihrem Song "Dschinghis Khan" für Deutschland den vierten Platz und wurde quasi über Nacht berühmt. In den deutschen und israelischen Charts belegte der Hit den ersten Platz, es sollte die einzige Nummer 1 der Band bleiben.

Dschinghis Khan: Die Gruppe machte 1979 in Jerusalem mit ihren schrillen Outfits und dem Song "Dschinghis Khan" auf sich aufmerksam. Das zahlte sich aus - Platz 4 für Deutschland. © dpa

Mit "Moskau" gelangen Heichel und seiner Band im selben Jahr noch ein weiterer Top-Ten-Hit, der auch heute noch auf vielen Partys gespielt wird.

Trauerfeier für Wolfgang Heichel fand bereits statt

Im Jahr 1985 löste sich Dschinghis Khan zunächst auf, 20 Jahre später, 2005 kam es zu einer Reunion. 2014 stieg Wolfgang Heichel zusammen mit Edina Pop und Henriette Strobel endgültig aus. Ab dem Jahr 2018 gab Heichel mit unterschiedlichen Besetzungen unter dem Bandnamen "Dschinghis Khan" weitere Konzerte.

Laut Bild soll die Trauerfeier für Heichel, der zuletzt am Bodensee lebte, bereits am Mittwoch, 11. Februar, stattgefunden haben. Nur engste Freunde und Angehörige nahmen daran teil.