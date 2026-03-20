Nach jahrelanger "Tatort"-Freundschaft: Udo Wachtveitl weist Miroslav Nemec zurück

Der "Tatort" schweißte Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec eng zusammen. Trotzdem kommt es bei den Promi-Freunden jetzt zu einer klaren Absage.

Für Udo Wachtveitl (67) und Miroslav Nemec (71) fiel im vergangenen Sommer die letzte Klappe als Münchner "Tatort"-Kommissare. Über Jahrzehnte hinweg begeisterten die Schauspieler in ihren Rollen als "Franz Leitmayr" und "Ivo Batic". Die beiden wurden auch fernab der Kameras zu Kameraden und sie verbindet eine enge Freundschaft. Gern verbringen die TV-Stars Zeit miteinander, doch ein Schritt geht Udo Wachtveitl deutlich zu weit...

Männer-WG in München? Udo Wachtveitl erteilt Miroslav Nemec Absage

Udo Wachtveitl könne sich nicht vorstellen, mit Miroslav Nemec in einer Männer-WG zu leben. Der 67-Jährige meint: "Das Einzige, was ich mir gut vorstellen könnte, wäre eine gezielte Nachbarschaft." Nemec nimmt die deutliche Absage gelassen. "Ich habe früher mal in Wohngemeinschaften gewohnt, aber Udo ist kein Zusammenleber", so der 71-Jährige gegenüber der Zeitschrift "Neue Post". Ohnehin sehen sich die TV-Stars regelmäßig – unter einem Dach zu wohnen, scheint auch für Miroslav Nemec kein Muss.

Sowohl Wachtveitl als auch sein guter Freund nennen München bis heute ihre Heimat. Wie Miroslav Nemec verrät, wohnen die beiden "nah beieinander". Der 71-Jährige ist verheiratet und hat in seiner Ehefrau Katrin die große Liebe gefunden. Wachtveitl war einst mit der Politikwissenschaftlerin Lila Schulz liiert. Seit der Trennung verbindet das Ex-Paar eine tiefe Freundschaft.

Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl sind bis heute gute Freunde. © imago/Breuel-Bild

"Tatort"-Stars schwärmen von Zusammenleben: "Viel geredet, viel gelacht"

Obwohl ein Zusammenleben mit Miroslav Nemec für Wachtveitl heute nicht mehr infrage kommt, hatte er früher kein Problem damit. Der 67-Jährige war es gewohnt, denn für "Tatort"-Dreharbeiten lebten sie Seite an Seite. "Ja, wir hatten während des Drehs über 30 Jahre ein gemeinsames Wohnmobil." Die beiden seien stets die Ersten gewesen, die erfahren haben, was beim anderen "gerade los ist, auch privat". Udo Wachtveitl schwärmt: "Wir haben wirklich viel geredet, viel gelacht. [...] Schach gespielt haben wir auch ab und zu." Natürlich seien auch Vorbereitungen für die "Tatort"-Folgen nicht zu kurz gekommen. "Wir sind die Dialoge durchgegangen, haben Szenen geübt, umgeschrieben, alles im Wohnmobil", so Nemec.

In heutiger "Tatort"-Rente schätze Udo Wachtveitl Nemecs Talent in der Küche. Sein Kumpel verrät, er besuche gern die Familie des 71-Jährigen: "Vor allem, wenn ich was Gutes gekocht habe." Auch wenn Wachtveitl und Nemec nicht mehr gemeinsam vor der Kamera stehen, bleibt ihnen zumindest eine gute Freundschaft.