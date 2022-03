Nach Sorgen um ihre Gesundheit: So fit zeigt sich die Queen in Windsor

Die Queen hat einen Gottesdienst in London ausfallen lassen, auf Schloss Windsor zeigt sie sich aber fit und bestens gelaunt.

Queen Elizabeth II. (95) hat sich auf Schloss Windsor fit und bestens gelaunt gezeigt. Sie zeichnete die Schriftstellerin Grace Nichols (72) mit der "Queen's Gold Medal for Poetry" aus und übergab den Literaturpreis persönlich an die Dichterin.

Die Monarchin präsentierte dabei ein cremefarbenes, knielanges Kleid aus Wolle. Eine Perlenkette und passende Ohrringe rundeten ihr Outfit ab. Auch eine goldene Brosche war an ihrem weißen Kleid zu sehen, die britischen Medienberichten zufolge umgerechnet etwa 6.000 Euro wert sein soll.

Queen arbeitet auf Schloss Windsor

Die Queen arbeitet weiterhin von Schloss Windsor aus, in dem sie lebt. Am Montag ließ sie den Gottesdienst zum Commonwealth Day in London ausfallen, wodurch erneut Sorgen um die Gesundheit der 95-Jährigen aufkamen. Eine konkrete Erkrankung soll aber Medienberichten zufolge nicht dahinterstecken.

Elizabeth II. hatte sich im Februar mit dem Coronavirus infiziert. Sie leide unter "leichten, erkältungsähnlichen Symptomen", hieß es damals. Anfang März nahm sie aber in Windsor schon wieder Termine wahr.

Gottesdienstbesuch in London?

Noch unklar ist, ob Elizabeth II., die im April 96 Jahre alt wird und dieses Jahr ihr Platin-Thronjubiläum feiert, den Gedenkgottesdienst für Prinz Philip (1921-2021) besuchen kann. Dieser findet am 29. März in der Londoner Westminster Abbey statt und soll Vertretern der vielen Organisationen, mit denen Prinz Philip zusammengearbeitet hat, die Gelegenheit bieten, ihm die letzte Ehre zu erweisen. Seine Beerdigung im vergangenen April war aufgrund der Corona-Beschränkungen auf 30 Personen begrenzt.

Die Monarchin hoffe weiterhin, an dem Gedenkgottesdienst für ihren verstorbenen Mann teilnehmen zu können, . Möglicherweise sei sie aber "nicht mobil genug, um dies zu tun", hieß es in dem Blatt weiter. Die Queen soll einem weiteren Bericht zufolge in den vergangenen sechs Monaten zu schwach gewesen sein, um mit ihren geliebten Corgis Gassi zu gehen. : "Ihr geht es nicht gut genug."