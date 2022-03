Nach Schlaganfall bei Michael Hartl: Sänger soll aus Koma geweckt werden

Es war eine Schocknachricht für die Fans des Volksmusik-Duos Marianne und Michael: Der 72-jährige Sänger erlitt vor wenigen Tagen einen Schlaganfall. Seitdem liegt er im künstlichen Koma. Doch jetzt gibt es Anlass zur Hoffnung, wie sein Manager und seine Ehefrau mitteilen.

Marianne und Michael Hartl sind seit Jahrzehnten Kultstars und aus der Volksmusik-Szene nicht mehr wegzudenken. Doch vergangene Woche erlitt der 72-jährige Sänger des Duos einen Schlaganfall. Wie geht es ihm?

Michael Hartl: Er soll bald aus dem künstlichen Koma geweckt werden

Michael Hartl liegt aktuell im künstlichen Koma, damit sein Körper sich von dem Schlaganfall erholen kann. Doch bald könnte der Sänger wieder erwachen. "Es ist im Moment alles wie von den Ärzten geplant", erklärt sein Manager Jan Mewes im Gespräch mit . "In den nächsten Tagen wollen sie ihn aus dem Koma herausholen, aber zunächst mal soll der Körper in Ruhe regenerieren."

Hoffnung bei Ehefrau Marianne Hartl: "Ich habe ein sehr gutes Gefühl"

Wie es Michael Hartl aktuell geht und ob er sich vollständig wieder erholen wird, ist noch ungewiss. Nach dem Anfall wurde er in eine Klinik gebracht und operiert. "Momentan kann ich noch gar nichts sagen", sagt Marianne Hartl dazu. "Es ist ein Weg, den wir gehen werden, aber ich habe ein sehr gutes Gefühl." Sie sei nach wie vor sehr positiv gestimmt, "dass es gut wird".

Von Freunden, Bekannten und Fans erhält das Paar viele Genesungswünsche, die Marianne Hartl in dieser schwierigen Zeit Halt geben. "Ich bin voller Hoffnung und ich weiß, mein Michael hat viel Kraft und er wird es schaffen, wieder gesund zu werden", schrieb sie vor wenigen Tagen auf Facebook und bedankte sich für die große Anteilnahme.

Marianne über Schlaganfall bei Ehemann Michael: "Ich hörte ihn stöhnen"

Zum Glück war Marianne zum Zeitpunkt des Schlaganfalls bei ihrem Ehemann Michael und konnte rechtzeitig Hilfe holen. "Ich hörte ihn stöhnen - ich bin Gott sei Dank aufgewacht und habe sofort geahnt, was passiert ist. Dadurch war das Zeitfenster zur Hilfe kurz," sagte sie am 10. März zu " ". Bei der Behandlung eines Schlaganfalls kommt es auf jede Minute an.

Das Paar lernte sich 1973 in München kennen und ist seit über 40 Jahren miteinander verheiratet. Erst kürzlich musste sich Marianne Hartl einer Not-OP unterziehen, sie stürzte beim Spaziergang mit ihrem Hund und brach sich den Arm.