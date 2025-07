Nach Rückzug: Sabia Boulahrouz tastet sich "langsam wieder zurück"

Sabia Boulahrouz hat sich zurückgemeldet und dabei erklärt, warum sie sich jahrelang von der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte.

Model und Moderatorin Sabia Boulahrouz (47) hat sich in der Öffentlichkeit zurückgemeldet. Bei der "BILD Red Night" in Hamburg über ihren zwischenzeitlichen Rückzug: "Ich hatte mich entschieden, einfach nur Mutter zu sein." Während der Zeit der Corona-Pandemie habe sie gemerkt, "wie gut es mir tut, nicht mehr in der Öffentlichkeit zu stehen".

Nach der Pandemie sei sie dabei geblieben: "Ich war einfach nur Mama." Boulahrouz fügte hinzu: "Mittlerweile sind meine Kinder groß genug und ich gehe wieder aus. Ich taste mich langsam wieder zurück." Sie verriet der "Bild"-Zeitung zudem, dass sie bereits zum zweiten Mal Oma geworden sei. Das Model hat eine 29-jährige Tochter aus einer frühen Beziehung. Sie hat mit dem ehemaligen Fußballspieler Khalid Boulahrouz (43) außerdem zwei Kinder im Teenageralter. Das Paar war von 2006 bis 2013 miteinander verheiratet. Von 2013 bis 2015 war Sabia Boulahrouz dann mit dem Fußballer Rafael van der Vaart (42) liiert.

Sie wurde zum TV-Star

An der Seite der beiden Fußballprofis wurde sie auch einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Es folgten TV-Auftritte wie 2016 in der Show "Dance Dance Dance" oder "Grill den Henssler". Zwei Jahre später war sie unter anderem in "Promi Shopping Queen" und "Global Gladiators" zu sehen. 2019 zierte sie ein "Playboy"-Cover.