Nach Polizei-Einsatz: Helena Fürst in geschlossene Psychiatrie eingewiesen

Helena Fürst (47) sorgt mal wieder für Schlagzeilen. Wie berichtet, wurde die 47-Jährige nach einem Vorfall, zu dem auch die Polizei gerufen wurde, am Donnerstagabend in die geschlossene Abteilung der Frankfurter Uniklinik gebracht.

Fürst wurde zunächst festgenommen und im Anschluss daran in die Psychiatrie eingewiesen, wie die Mutter der 47-Jährigen RTL bestätigte.

Helena Fürst geht auf Polizistin los

Auch die Polizei hat den Einsatz bereits bestätigt. "Am 24.06. gegen 22:00 Uhr ist die Polizei in ein Mehrfamilienhaus in Frankfurt gerufen worden, da im Keller eine Vielzahl von Kabeln in einem Stromkasten durchgeschnitten wurden." Beim Eintreffen der Einsatzkräfte, stand Helena Fürst in einem "psychisch verwirrten" Zustand vor dem besagten Stromkasten. "Sie schrie rum und griff immer wieder in den Stromkasten hinein", so Manfred Füllhardt, Pressesprecher der Polizei in Frankfurt.

"Als eine Polizistin versuchte, ihre Hand zu nehmen, um sie vom Stromkasten wegzuholen, fing Helena Fürst an zu schreien und auf die Beamtin loszugehen. Diese konnte Fürst allerdings zu Boden bringen", so Füllhardt weiter.

Aufgrund dieser Vorkommnisse entschieden sich die Polizeibeamten vor Ort dazu, Helena Fürst in eine Frankfurter Klinik zu bringen. Im Streifenwagen soll die 47-Jährige eine Polizistin beleidigt haben, zudem soll bei dem Einsatz eine Beamtin leicht verletzt worden sein, so Pressesprecher Manfred Füllhardt.

Fürsts Mutter Mila setze alles daran, ihre Tochter "da raus zu holen", doch habe sie bisher "keine Chance" dazu gehabt. Gegenüber RTL behauptet sie, dass Helena Fürst "festgehalten und die Situation nicht ausgiebig untersucht wird." Die Polizei selbst macht zu diesem Sachverhalt keine Äußerungen. Wie es nun mit Helena Fürst weitergeht, obliegt der Entscheidung der behandelnden Ärzte.

Fürst: "Werde gegen meinen Willen hier festgehalten"

Gegenüber "Bild" äußerte die 47-Jährige, sie werde gegen ihren Willen festgehalten: "Ich verfasse gerade einen Widerspruch gegen den richterlichen Beschluss meiner Unterbringung in dieser Psychiatrie."

Ihre Version der Geschichte, die sie der "Bild" erzählte, klingt völlig anders als die der Polizei. Fürst behauptet, eine Polizeibeamtin und zwei weitere Kollegen hätten sie zu dem Stromkasten geschleift. "Als ich hineinfassen wollte, hat mir die Polizistin brutal den Arm runtergedrückt. Ich habe sie aus Notwehr geschlagen, und man schlug mir daraufhin auf den Kopf. Die Beamten führten mich in Handschellen ab, meine neunjährige Tochter blieb mit meiner Mutter in meiner Wohnung", so die 47-Jährige.

Wie RTL aus Produktionskreisen erfahren haben möchte, musste Fürst erst vor wenigen Tagen die Sat1-Show "Das große Promi-Büßen" verlassen. Gründe dafür werden nicht genannt.