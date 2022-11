Nach Perücken-Geläster: Sonya Kraus klärt Hater auf

Sonya Kraus trägt nur luxuriöse Echthaarperücken? Von wegen! Die Moderatorin klärt auf.

Sonya Kraus hat sich im Zuge ihrer Brustkrebserkrankung und der darauf folgenden Chemotherapie zu einem absoluten Perückenfan gemausert – und ging damit erfrischend offen und ehrlich um.

Einige Hater hatten jedoch auch bei diesem Thema offenbar etwas auszusetzen: Laut der Moderatorin hatten sich wohl einige Follower beschwert, dass sie nur sehr teure Echthaarperücken trage – was die 49-Jährige in einem Instagram-Beitrag nun bestreitet.

"Es muss nicht immer Echthaar sein", betont Sonya Kraus in dem Video. Tatsächlich handle es sich auch bei der Perücke, die sie in dem Video trägt, um ein günstiges Modell für 50 Dollar, was etwa 48 Euro entspricht. Statt sich jedoch über die Hater zu beschweren, schlägt sie gut gelaunt vor, ein Aufklärungsvideo über Perücken zu drehen.

Perücken-Ratgeber von Sonya Kraus?

Der Vorschlag kommt bei ihren Fans gut an: "Das wäre toll! Damit könntest du bestimmt vielen Frauen helfen, auch bei kreisrundem Haarausfall", schreibt eine Followerin. Andere bekennen sich selber als Perückenträger.

Sonya Kraus ging mit dem Thema Haarverlust während der Chemotherapie von Anfang an sehr offen um: Im April zeigte sie in einem Instagram-Beitrag schonungslos ehrlich, was von ihrer einst vollen, natürlichen Haarpracht übrig geblieben war – inklusive kahler Stellen. Ihre Fans danken es ihr.