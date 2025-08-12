Nach Liebesnews: Instagram-Community gratuliert Julia Klöckner

Julia Klöckner soll mit Jörg Pilawa einen neuen Partner an ihrer Seite haben. Auf Social Media reagiert ihre Community bereits mit zahlreichen Glückwünschen auf die Liebesnews.

Julia Klöckner (52), CDU-Politikerin und Präsidentin des Deutschen Bundestages, soll mit TV-Moderator Jörg Pilawa (59) liiert sein. Das berichtete die dpa unter Berufung auf deren Freundeskreise. Beide hüllen sich bisher in Schweigen. Klöckners Instagram-Community hat der Politikerin trotzdem zum Anlass genommen, die Liebesnews zu kommentieren und ihr zu gratulieren.

In dem Beitrag wollte die Rheinland-Pfälzerin Julia Klöckner eigentlich auf die "Kerwehochsaison" in ihrer Nahe-Region aufmerksam machen. "Eine Zeit voller Tradition, Begegnung und Gemeinschaft, die noch bis in den frühen Herbst reicht." Weiter erklärt sie: "Viele Orte feiern in den kommenden Wochen ihre ganz eigene Kerwe, Kirmes und Kerb. [...] Eine Kerwe ist mehr als nur ein Fest - sie bringt Generationen zusammen, lässt Brauchtum lebendig bleiben und stärkt den Zusammenhalt vor Ort." Dazu postete sie Bilder von ihrem Besuch einer solchen Veranstaltung in Wallhausen.

"Und wo ist Jörg?"

Der Anlass des Postings geriet jedoch in den Hintergrund. Denn die Community nutzte die Kommentarspalte, um Klöckner zum Liebesglück zu gratulieren. "Sie und Jörg Pilawa ein Paar. Alles Gute für Sie beide", schrieb eine Userin. "Ich wünsche ihnen und Herrn Pilawa alles Gute, viel Glück für die Zukunft", lautete ein weiterer Kommentar. "Freue mich so über die Meldung zu Ihrem neuen Partner" oder "Es ist wunderschön Sie so glücklich zu sehen" wurde ebenso kommentiert. "Und wo ist Jörg?", wünschte sich ein Nutzer sogleich ein Bild der beiden.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Im Sommer 2023 war das Ehe-Aus von Klöckner und ihrem Mann Ralph Grieser öffentlich geworden. Die beiden hatten 2019 geheiratet. Dass der Hamburger und vierfache Vater Jörg Pilawa und seine Ehefrau Irina getrennt sind, wurde bereits 2022 bekannt.