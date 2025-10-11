Nach Liebes-News: Söder-Tochter Gloria-Sophie Burkandt spricht schon von Nachwuchs

Erst kürzlich verriet Gloria-Sophie Burkandt, wieder in festen Händen zu sein: Die Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten schwebt aktuell auf Wolke sieben mit einem (noch) unbekannten Amerikaner. Nun kommt das Model auf möglichen Nachwuchs zu sprechen.

Gloria-Sophie Burkandt ist die Tochter von Markus Söder. Ob sie den bayerischen Ministerpräsidenten schon bald zum Großvater macht?

Für Gloria-Sophie Burkandt (26) läuft es aktuell rund: Die Tochter von Markus Söder (58) ist als Model gut gebucht und durfte neulich auf ProSieben erste Reality-TV-Luft schnuppern. Privat kann sie sich ebenfalls nicht beschweren: Zum Wiesn-Auftakt verriet die Schönheit aus Nürnberg der AZ, einen neuen Partner an ihrer Seite zu haben. Jetzt spielt Burkandt schon auf die Familienplanung an.

Gloria-Sophie Burkandt: "Wie wunderbar es sein wird, Kinder großzuziehen"

Auf Instagram teilt die 26-Jährige emotionale Zeilen mit ihren Followern. Unter ein Foto, das sie in stylishem Winter-Look in einem Wiener Café zeigt, schreibt sie: "Die Welt ist voller Energie und Veränderungen, und obwohl sie manchmal intensiv sein kann, glaube ich, dass sie auch voller Schönheit und unendlichem Potenzial ist. Deshalb ist es so wichtig, unser inneres Licht stark zu halten, in der Liebe zentriert zu bleiben und Positivität mit anderen zu teilen."

Schließlich ergänzt Gloria-Sophie Burkandt: "Je mehr Menschen mit Mitgefühl und Freude leben, desto heller wird unser Planet. Ich denke oft darüber nach, wie wunderbar es sein wird, Kinder großzuziehen, die mit Freundlichkeit, Mut und einem tiefen Gefühl des Friedens aufwachsen... bereit, noch mehr Licht in diese Welt zu bringen."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Neuer Freund von Gloria-Sophie Burkandt: Das ist bekannt

Ob ihre Schmetterlinge im Bauch sie zu diesen Worten bewegt haben? Auf einer Wiesn-Party vor wenigen Wochen hatte Gloria-Sophie Burkandt im AZ-Gespräch verraten: "Ich bin glücklich verliebt in einen Amerikaner." Ihre Dirndl-Schleife hatte die Politikertochter dementsprechend rechts gebunden, war jedoch auf der Veranstaltung ohne ihre neue Liebe erschienen. Nun bleibt abzuwarten, wann die Nürnbergerin die Identität ihres Partners preisgeben möchte – und wie lange es wirklich dauern wird, bis sie Markus Söder zum stolzen Großvater macht.