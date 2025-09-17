Nach Liebes-Aus mit CDU-Politiker: Harald Glööckler zeigt sich immer öfter mit neuem Mann

In Sachen Liebe wurde es bei Harald Glööckler in letzter Zeit auffällig still. Doch jetzt zeigt sich der Designer immer öfter an der Seite eines jungen Influencers. Wer ist der neue Mann in seinem Leben?

Seit einigen Wochen zeigt sich Harald Glööckler (60) auf Social Media auffällig oft an der Seite eines jungen Mannes. Ob , bei oder – Glööckler und seine Begleitung verbrachten viel Zeit miteinander. Wer ist der neue Mann im Leben des Designers?

Harald Glööckler mit neuem Mann an der Seite: Wer ist Hakim Slo?

Die AZ weiß: Es handelt sich um den Influencer Hakim Slo (22), der sich auf Plattformen wie Instagram, TikTok oder YouTube eine beachtliche Reichweite aufbauen konnte. Wie ein Blick auf seine Follower-Listen auf Social Media verrät, scheint er mit seinem Content vor allem junge Mädchen anzusprechen. So gut sich Glööckler und Hakim auch verstehen – eine Liebesbeziehung zwischen den beiden gibt es nicht. Denn wie mehrere Postings des Influencers zeigen, ist Hakim wohl vergeben. Eine junge Dame aus Berlin scheint sein Herz erobert zu haben.

Trennung bei Harald Glööckler und CDU-Politiker: Bis heute "guter Kontakt"

Bei Harald Glööckler wurde es in Sachen Liebe seit der Trennung von CDU-Politiker Marc-Eric Lehmann auffällig ruhig. Der Designer und sein Ex-Partner zeigten sich mehrere Monate lang sehr vertraut, ehe im August 2023 das Liebes-Aus bekannt wurde.

Der Influencer Hakim Slo und Harald Glööckler treten in jüngster Zeit immer öfter gemeinsam vor die Kamera. © imago/Future Image

Wie Glööckler in einem Interview mit der AZ verriet, pflege er zu dem Politiker bis heute einen "guten Kontakt". Zwischen den beiden scheint kein böses Blut zu fließen. Der Designer und der Politiker sind seit der Trennung Freunde.

Ehe-Vergangenheit von Harald Glööckler: Beziehung mit Dieter Schroth

Zuvor war Harald Glööckler 35 Jahre lang in einer Beziehung mit dem Herrenausstatter Dieter Schroth (76). Diese endete im Jahr 2023. Die eingetragene Lebenspartnerschaft wurde aufgelöst. Eine eingetragene Lebenspartnerschaft war für gleichgeschlechtliche Paare der Vorreiter einer Ehe. Erst 2017 wurde die "Ehe für alle" nach erfolgtem Bundestagsbeschluss eingeführt.

Harald Glööckler an der Seite seines Ex-Partners Marc-Eric Lehmann. © imago/APress

Harald Glööckler: Ex-Partner in Seniorenheim

Nach der Trennung von Harald Glööckler wurde es um Dieter Schroth ruhig. Dann wurde bekannt, dass der 76-Jährige in ein Seniorenheim im Süden von Rheinland-Pfalz umgezogen ist.

Dieter Schroth war 35 Jahre lang der Mann an Harald Glööcklers Seite. © imago/Skata

Um Harald Glööckler hingegen wurde es alles andere als ruhig. Seit Herbst 2024 ist der Designer als Juror in der TV-Sendung "My Style Rocks" zu sehen. In dem Format fällt er immer wieder durch Auseinandersetzungen mit Kandidatinnen und Juror-Kolleginnen auf.