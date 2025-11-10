Trennung beim Münchner Gastro-Power-Paar Ugo Crocamo ("H'ugo's") und seiner Melanie: Sie zeigt sich am Wochenende mit einem neuen Mann. Hat der Szene-Wirt auch schon eine neue Liebe? Die AZ hat nachgefragt

Ugo Crocamo hat mit seinem "H'ugo's" ein wahres Erfolgskonzept gelandet. Beliebt sind die Läden des Star-Gastronoms nicht nur bei der Münchner High Society, sondern auch bei zahlreichen Bayern-Kickern.

Ein Bild aus glücklichen Tagen: Ugo Crocamo und Melanie Crocamo-Fischer im Jahr 2022. Seit Ende 2023 ist das Paar getrennt.

Sie waren 17 Jahre lang DAS Liebespaar in der Münchner Gastro-Szene. Ugo Crocamo (u. a. "H’ugo’s", "Tambosi") und seine Melanie.

Am Wochenende dann der Schock für viele Uneingeweihte: Melanie Crocamo-Fischer zeigt sich auf dem Augsburger Presseball kuschelnd und küssend mit einem anderen Mann.

Melanie Crocamo-Fischer zeigt sich öffentlich mit neuem Partner

Genauer mit dem Großbäcker aus dem Raum Augsburg, Willi Ihle. Der neue Mann an ihrer Seite, wie sich herausstellt. Denn das Gastro-Power-Paar ist bereits seit Ende 2023 getrennt. Die AZ hat mit Ugo Crocamo über die Gründe für die Trennung, das Verhältnis der beiden Ex-Liebenden und darüber gesprochen, ob der 54-Jährige auch schon wieder eine Frau an seiner Seite hat.

Ugo Crocamo: "Sind freundschaftlich auseinander gegangen"

"Mir geht es gut. Wir haben immer wieder viele Gespräche geführt und sind absolut im Guten und freundschaftlich auseinander gegangen", sagt der Star-Gastronom auf AZ-Nachfrage. Einen konkreten Grund für die Trennung zu benennen, fällt dem 54-Jährigen dennoch merkbar schwer. "Irgendwie sind über die Zeit unsere gemeinsamen Interessen verloren gegangen und plötzlich war da nichts mehr", sagt Crocamo. "Vielleicht war uns beiden die Arbeit zum Schluss auch irgendwann wichtiger."

Das Paar hatte sich im Münchner Szeneclub "P1" kennen- und 2008 in Crocamos H’ugo’s schließlich lieben gelernt. 2021 wurde geheiratet.

Ex-Paar will auch künftig weiter zusammenarbeiten

Über die Dauer ihrer Beziehung hatten sich beide ein wahres Gastro-Imperium weit über die Grenzen Münchens hinaus aufgebaut und Filialen ihres Erfolgskonzepts H’ugo’s etwa in Kitzbühel und Starnberg eröffnet. "Das Unternehmen liegt uns beiden am Herzen und wir sind ein tolles Team. So soll es auch bleiben." Denn seine Ex-Frau wird auch künftig die Geschäfte der Gastro-GmbH leiten. "Das geht natürlich vor allem, weil wir uns so gut kennen und so lange zusammen waren."

Enge Freunde und Familie waren in der Zwischenzeit natürlich eingeweiht über die Trennung. Öffentlich hielten sich die beiden aber mit solcherlei Infos zurück - bis zum vergangenen Wochenende.

Das sagt Ugo Crocamo über den neuen Partner seiner Ex Melanie

Dass "seine" Melli am Samstag mit ihrem neuen Partner auftritt, habe Crocamo nicht gewusst, sagt er der AZ. "Aber früher oder später war es ja klar, dass sie einen neuen Partner hat. Ich freue mich für sie."

Und wie sieht es in Sachen Liebe bei dem gebürtigen Italiener aus? "Nein, ich habe noch keine neue Partnerin", so der Star-Gastronom. An Angeboten dürfte es dem charmanten Italiener aber sicher nicht fehlen, oder? "Nein", sagt Crocamo und lacht. "Irgendwann werde ich mich bestimmt auch wieder verlieben, aber es muss natürlich die richtige Frau sein!"