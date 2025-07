Nach Liebes-Aus bei Bastian Schweinsteiger: "Rosenheim-Cops"-Star macht ihm Angebot

Die Beziehung von Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic ist Geschichte. Während die Ehefrau des einstigen Starkickers vom FC Bayern München Funkstille hält, meldet er sich entspannt mit einem besonderen Schnappschuss. Was haben "Die Rosenheim-Cops" damit zu tun?

Bastian Schweinsteiger scheint mit dem Liebes-Aus von Ana Ivanovic gut zurechtzukommen. Jetzt zeigt er sich gut gelaunt am Set einer beliebten bayerischen Krimi-Serie.

Es wurde bereits seit Wochen gemunkelt, inzwischen gibt es Gewissheit: Ana Ivanovic hat die Trennung von Ehemann Bastian Schweinsteiger bestätigt. Die Gründe für das Scheitern der Beziehung seien – für Promi-Kreise ganz typisch – "unüberbrückbare Differenzen". Wie geht das Ex-Paar nun mit der Situation um? Schweinsteiger scheint nun seinen ganz eigenen Umgang damit gefunden zu haben.

Nach Trennung von Ana Ivanovic: Bastian Schweinsteiger zeigt sich gut gelaunt

Bislang hat sich der ehemalige Profifußballer des FC Bayern Münchens zu dem Liebes-Aus nicht öffentlich geäußert. Stattdessen postet Bastian Schweinsteiger lieber gut gelaunte Fotos und Videos in den sozialen Medien. Kurz bevor bekannt wurde, dass er und Ana Ivanvic getrennt sind, feierte er mit Kumpel Felix Neureuther auf der "Player's Night" seines eigenen Golfturniers.

Und auch nach dem offiziellen Trennungsstatement seiner Noch-Ehefrau zeigt er sich fröhlich und grinst auf einem Foto verschmitzt in die Kamera. Dabei richtet er auch eine Nachricht an seine Community und will wissen: "Wer weiß, welche bekannte Serie hier spielt?" Im Hintergrund sind eine gepflasterte Straße, der Außenbereich eines Cafés und ein Kirchturm zu sehen.

Bastian Schweinsteiger auf den Spuren der "Rosenheim-Cops"

Für Fans von bayerischen Krimi-Serien ist die Auflösung sehr leicht. Wie viele Follower von Schweinsteiger richtig erkannt haben, handelt es sich um einen Drehort von "Die Rosenheim-Cops". Das Format zählt zu den bekanntesten und erfolgreichsten Serien in Deutschland.

In den Kommentaren meldet sich auch ein "Rosenheim-Cops"-Schauspieler zu Wort. "Mir kommt's ziemlich bekannt vor", schreibt Christian K. Schaeffer zu dem Selfie. Er spielt in der Serie die Figur "Ignaz 'Jo' Caspar", den Wirt der Bar "Times Square". Auf eine Antwort von Bastian Schweinsteiger muss der Darsteller nicht lange warten: "Dein Wohnzimmer."

Christian K. Schaeffer spielt in "Die Rosenheim-Cops" den Wirt der Bar "Times Square". © imago/Sven Simon

Angebot an Bastian Schweinsteiger: "Rosenheim-Cops"-Bar ist "immer offen für dich"

Der einstige Nationalspieler bekommt dann noch ein Angebot von Christian K. Schaeffer: "Das Times Square steht immer offen für dich." Ob er den Ex von Ana Ivanovic damit als Schauspieler ans Set von "Die Rosenheim-Cops" locken will? Einige Gaststars für die kommende 25. Staffel stehen bereits fest, aber ein ehemaliger Nationalspieler wäre auch für die erfolgreiche Serie ein Knüller.

Mit seiner Botschaft könnte Schaeffer allerdings auch seine Unterstützung für Bastian Schweinsteiger in dieser schweren Zeit ausdrücken. Durch die Trennung von Ana Ivanovic hat er bereits einen lukrativen Werbedeal verloren und auch viele Fans stellen sich auf die Seite seiner Ex. Doch bei Schauspieler Christian K. Schaeffer scheint er wohl "immer" einen Platz zu haben – auch wenn das "Times Square" nur in der Serien-Welt von "Die Rosenheim-Cops" existiert.