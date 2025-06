Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic sorgen aktuell für Schlagzeilen rund um ihre Ehe. Jetzt hat das Paar einen lukrativen Werbedeal verloren. Wie gehen der einstige Star-Kicker des FC Bayern und die ehemalige Tennisspielerin mit der Situation um?

Was ist nur im Hause Schweinsteiger/Ivanovic los? Das Promi-Paar nimmt Auftritte in der Öffentlichkeit nur noch getrennt war, das letzte gemeinsame Foto wurde Ende 2024 gepostet. Statt Klartext über den Zustand seiner Beziehung zu sprechen, will der 40-Jährige erstmal ins Ausland abdüsen. An seiner Seite hat er zur Unterstützung einen ganz besonderen Promi-Freund: Felix Neureuther.

Bastian Schweinsteiger: Nach den Ehe-Schlagzeilen geht's mit Felix Neureuther in die USA

Die beiden VIP-Kumpels reisen mit dem FC Bayern München zur Klub-WM in die USA. Bastian Schweinsteiger und Felix Neureuther wollen aber nicht nur die Mannschaft unterstützen – sie sind für das Unternehmen GetYourGuide unterwegs. Der Reise-Dienstleister teilt mit, dass die ehemaligen Sport-Profis für Promo-Zwecke nach Cincinnati, Miami und Charlotte unterwegs sein und von ihren Abenteuern vor Ort berichten werden. "Für uns geht es nicht nur um den Sport. Es geht um gemeinsame Momente, um Geschichten, die man später weitererzählt", sagen Schweinsteiger und Neureuther dazu.

Felix Neureuther und Bastian Schweinsteiger sind seit Kindertagen befreundet. © imago/GEPA pictures

Schweinsteiger und Ivanovic: Das ist bekannt

Dem Ex-Kicker vom FC Bayern dürfte die Ablenkung und der Abstand zu Deutschland willkommen sein. Seit Wochen dominiert Bastian Schweinsteiger die Schlagzeilen. Wie es wirklich um die Beziehung zu Ehefrau Ana Ivanovic steht, wurde öffentlich bislang nicht kommentiert. Fakt ist allerdings, dass das Ehepaar sich bereits seit Ende 2024 nicht mehr gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt hat. Ivanovic wurde zwischenzeitlich ohne ihren Ehering gesichtet.

Das Promi-Paar hat aktuell noch mit weiterem Trubel zu kämpfen. Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic haben einen lukrativen Deal verloren. Für die Modefirma Brax standen die beiden als Werbegesichter vor der Kamera, doch damit ist nun Schluss. "Die Inszenierung als Paar stand für uns im Vordergrund, da wir mit Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović Frauen und Männer gleichermaßen für Brax begeistern wollen. Der Einsatz unserer Markengesichter als Paar ist uns aufgrund der aktuellen Pressemeldungen nicht mehr möglich", erklärt Brax-Chef Marc Freyberg in einer Mitteilung.

Marc Freyberg, Firmenchef von Brax. © Brax

"Wir bedauern diese Entwicklung, da uns mit Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic ein perfect Match und wichtige Schritte in Richtung Markenverjüngung gelungen sind", fügt Stefan Brandmann, CEO bei Brax, an. "Gleichzeitig wünschen wir der Familie die Kraft, die persönlich wohl schwierige Situation bestmöglich für die Beteiligten zu lösen, um mit neuen Zielen in die Zukunft zu gehen."

Stefan Brandmann, CEO bei Brax. © Brax

Ana Ivanovic präsentiert sich ohne Schweinsteiger als starke Frau

Und wo steckt Ana Ivanovic? Die ehemalige Tennisspielerin schweigt zu den Schlagzeilen und den Bildern um ihren Ehemann. Sie präsentiert sich stattdessen von ihrer starken und unabhängigen Seite, spielt Tennis mit guten Freunden und reiste solo nach Paris – in die Stadt der Liebe. Ob sich Ivanovic und Schweinsteiger noch zu ihrer Beziehung und dem möglichen Liebes-Aus äußern werden, bleibt abzuwarten.