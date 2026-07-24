Nach Kaulitz-Äußerungen: Jannik Kontalis ist tief enttäuscht

Über Monate hinweg flirtete Bill Kaulitz mit Reality-TV-Star Jannik Kontalis. Bills Bruder Tom macht in der neuen Staffel "Kaulitz & Kaulitz" deutlich, was er davon hielt: nichts! Für Kontalis war das eine große Überraschung, wie er nun bei Instagram preisgab.

Große Enttäuschung beim ehemaligen Flirt von Bill Kaulitz: Reality-TV-Star Jannik Kontalis hat bei Instagram mit Tom Kaulitz abgerechnet. Hintergrund sind die Äußerungen des Musikers in der neu erschienenen Staffel der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz". Darin hatte Tom Kaulitz seinen Unmut darüber kundgetan, dass sein Bruder Bill mit Kontalis flirtete. "Ich war immer ehrlich, zuvorkommend und war immer da, egal wie weit der Weg war. Jetzt zu sehen, wie er eigentlich die ganze Zeit von mir gedacht hat, ist menschlich gesehen echt traurig", schrieb Kontalis in seiner Instagram-Story.

Wütend fügte der Reality-TV-Star an: "Auf dem Oktoberfest auf den Tischen getanzt, aber hintenrum dann so was sagen." Er hätte sich ein anderes Verhalten von Tom Kaulitz gewünscht: "Nimm mich zur Seite und sag es mir ins Gesicht." Er verstehe nicht, wie man so schlecht von jemandem denken könne, "den man gar nicht kennt".

"Bill ist immer glücklich an meiner Seite, es gibt keinen Grund, sich so zu verhalten", machte Jannik Kontalis seinen Unmut über die Äußerungen des Tokio-Hotel-Gitarristen Luft. Am Ende seines Statements riet er Kaulitz: "Werd' erwachsen."

Jannik Kontalis und Bill Kaulitz kamen sich auf Poolparty näher

Die Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" gibt in der neuen Staffel Einblicke in eine Poolparty im Haus von Bill Kaulitz. "Du bräuchtest einen Coach, der dir sagt, dass die ganzen Assis aus Deutschland da aus dem Trash-TV schlechte Kandidaten sind", entgegnete Tom Kaulitz, als ihm Bill erzählte, Jannik Kontalis zu einer Poolparty in Los Angeles eingeladen zu haben. "Du willst jemanden finden fürs Leben, da solltest du nicht bei 'Ex on the Beach' gucken", riet Tom seinem Bruder.

Doch Bill, der auf Jannik dank der TV-Show "Prominent getrennt" aufmerksam geworden war, ließ sich nicht beirren: "Der ein oder andere Mann in den Realityshows ist schon lecker." Warnsignale seitens Jannik sah er nicht, sagte stattdessen: "Er wirkt wahnsinnig warmherzig und lustig." Beim Flirt im Pool ging der Sänger dann endgültig in die Offensive. "Geben wir uns ein Küsschen?", schmachtete er Kontalis an, der die Avancen prompt erwiderte. Auf der Liege draußen seufzte Tom nur: "Je mehr Red Flags, desto mehr will der das."