Nach Horror-OP: Dschungelkönig Gil Ofarim meldete sich bei Hubert Fella

Das diesjährige Dschungelcamp war bis zuletzt kontrovers. Während es danach still um Gewinner Gil Ofarim wurde, plaudert jetzt der Drittplatzierte Hubert Fella aus dem Nähkästchen. Worüber man am Lagerfeuer sprach und wer heute noch in Kontakt steht? Der AZ hat es der frisch operierte Hubert Fella verraten.

Das Dschungelcamp 2026 hat Mediendeutschland gespalten: Kaum ein Kandidat hat je für so viel Gesprächsstoff gesorgt wie der Sieger Gil Ofarim (43). Neben dem Sänger hatten es damals auch Samira Yavuz (32) und Hubert Fella (58) ins große Finale geschafft. Letzterer musste sich im Mai 2026 einer Operation am Gehirn unterziehen. Wer sich danach bei ihm gemeldet hat und wie er heute über das Dschungelcamp denkt? Die AZ hat Hubert Fella getroffen.

Hubert Fella zur AZ: "Drei Bayern im Finale des Dschungelcamps"

Auf der großen Sommerparty von Olivia Jones (56) traf die AZ auf den diesjährigen Dschungel-Drittplatzierten Hubert Fella. Dieser zeigte sich wenige Wochen nach seiner Operation bestens gelaunt und schwärmte im persönlichen Interview: "Olivia hat immer die schönsten Partys." Nachdem er sich im Camp hinter den Münchnern Gil Ofarim und Samira Yavuz platziert hatte, wollte die AZ von ihm wissen, ob er seitdem einen Groll gegen die bayerische Hauptstadt hegt: "Nein, ich liebe München. Ich bin ja auch aus Bayern. Ich wohne in Hammelburg, das ist in Nordbayern. Und wir waren ja drei Bayern im Finale des Dschungelcamps. Das war mega toll."

Der Hammelburger verriet auch, dass man sich am Lagerfeuer über die bayerische Heimat ausgetauscht habe: "Natürlich haben wir über Bayern geredet. Wie könnte man nicht? Wenn man schon aus dem schönsten Bundesland kommt, muss man natürlich auch darüber reden." Was er an Bayern am meisten schätzt? "Die Berge, das Bier, das Essen und die Weißwürste", so Hubert Fella zur AZ. "Ich liebe es einfach. Ich freue mich schon wieder aufs Oktoberfest."

Auf der Sommerparty von Olivia Jones schwelgte Hubert Fella in Erinnerungen an seine Dschungelcamp-Teilnahme. Im Finale standen damals drei stolze Bayern. © imago/breuel-bild

Rückblickend betrachtet würde der Hammelburger bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" alles wieder genauso machen. "Ich bin mit meinem dritten Platz sowas von zufrieden. Ich liebe es. Ich hätte nie gedacht, dass ich so weit komme, und habe es bis auf den dritten Platz geschafft", so Hubert Fella. "Ich bin da echt happy."

Der Münchner Gil Ofarim und der Hammelburger Hubert Fella wohnten 2026 zusammen im australischen Busch und schafften es aufs Siegertreppchen. © RTL

Nach Dschungelcamp: Gil Ofarim meldete sich bei Hubert Fella

Schließlich erklärte Hubert Fella auch, mit welchen Dschungelcamp-Kollegen er bis heute zu tun hat: "Ich habe noch Kontakt zu einigen. Zum Beispiel den Steffen [Dürr] habe ich auf Mallorca getroffen. Und mit dem Patrick [Romer] habe ich telefoniert."

Nach seiner fünfstündigen OP im Mai hatten sich auch manche Camper mit Genesungswünschen bei ihm gemeldet: "Der Gil hat mir alles, alles Gute nach meiner OP gewünscht, gute Besserung und alles. Und die Nicole hat mich natürlich angerufen und hat alles Gute gesagt", erzählte Hubert Fella der AZ. "Von den anderen habe ich leider nichts gehört, da hat sich keiner mehr gemeldet – gar nichts mehr von denen. Aber na ja, so ist es halt. Was soll's?"

Dschungelcamp-Wunsch von Hubert Fella: Diese Sängerin möchte er bei IBES sehen

Mit einem Augenzwinkern verriet er abschließend, wen er gerne 2027 bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" sehen würde: "Auf jeden Fall Helene Fischer", so Hubert Fella zur AZ. "Aber da kann ich mir gut vorstellen, dass sie das sowieso nicht macht." Es bleibt abzuwarten, wen RTL für die kommende Staffel ins Boot holen wird. Die Diesjährige in Sachen Kontroversen zu überbieten, dürfte aber eine echte Herausforderung für den Sender darstellen.