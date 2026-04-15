Erst der Tod seiner geliebten Frau, nun ein Zwangs-Umzug: Michael Schanze hätte allen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Doch das TV-Urgestein lässt sich nicht so leicht unterkriegen. Nun spricht er über seine Wohnoptionen in Bayern.

Michael Schanze (79) steht vor einer großen Herausforderung: Mit 79 Jahren muss er noch einmal einen Umzug über sich ergehen lassen. Was mit seinem Münchner Mietshaus passiert und welche Optionen er nun wälzt – der TV-Star spricht ganz offen über die herausfordernde Zeit.

Michael Schanze lebt allein: "Muss bis Ende dieses Jahres umziehen"

Man kennt Michael Schanze als gut gelaunten TV-Moderator, der unter anderem das Format "Kinderquatsch mit Michael" präsentierte. Seine fröhliche Art lässt er sich bis heute nicht nehmen – obwohl er im Jahr 2024 seine geliebte Partnerin Uschi verlor. Gemeinsam lebten sie in einem Mietshaus, aus dem der einstige TV-Star bald ausziehen muss. "[Ich] muss bis Ende dieses Jahres noch umziehen, da ich die Kündigung bekommen habe. Die wollen das Haus abreißen", sagt er zu "Revue heute".

Doch anstatt Groll zu hegen, zeigt sich Michael Schanze versöhnlich: "Na ja, ich habe hier 12,13 Jahre sehr privilegiert wohnen dürfen, mit großem Garten und ungefähr 200 Quadratmeter Wohnfläche, jetzt ist es halt nicht mehr so", so der 79-Jährige. Auch eine räumliche Verkleinerung wäre für ihn in Ordnung: "[Ich] erkläre mich bereit, von meinen drei Flügeln nur einen mitzunehmen."

Seine geliebte Frau Uschi starb 2024 an einer Hirnblutung. Seitdem lebt Michael Schanze allein in seinem Münchner Mietshaus. © imago/Weißfuß

Michael Schanze übers Altersheim: "Habe ich im Hinterkopf"

Auf dem umkämpften Wohnungsmarkt eine neue Bleibe zu finden, ist auch für Promis wie Michael Schanze eine Herausforderung. Der Moderator stellt klar, zur Not einem Seniorenheim wie dem Augustinum in München eine Chance zu geben: "Das habe ich im Hinterkopf, denn es gibt den guten Satz: Im Alter wird es nicht besser. Das ist auf alle Fälle eine Option."

Schließlich verrät der 79-Jährige, welche Möglichkeiten ihm noch durch den Kopf gehen: "Verkleinern will ich mich definitiv. Ich habe mit einer Dame telefoniert wegen einer Wohnung in Schwabing. Es gibt aber auch die Idee, zurück zu den Wurzeln zu ziehen, an den Starnberger See, wo ich groß geworden bin." Noch hat Michael Schanze aber Zeit, sich zu entscheiden.