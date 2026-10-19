Nach FC Bayern und BVB: Dieser Verein ist am längsten in der 1. Bundesliga

Günther Jauch fragt bei "Wer wird Millionär?", welcher Fußballklub nach dem FC Bayern München und Borussia Dortmund der am längsten ununterbrochen in der 1. Bundesliga vertretene Verein ist. Zur Auswahl stehen: VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach.

Bei Günther Jauch wird es sportlich: In der " "-Folge vom 19. Oktober hat der Quizmaster eine Fußballfrage in petto. Das Wissen von Kandidatin Claudia Vogt-Schiffner wird auf die Probe gestellt. Bei korrekter Antwort winken 32.000 Euro. Hätten Sie die Lösung gewusst?

"Wer wird Millionär?": Dieser Verein ist am drittlängsten ohne Unterbrechung in der 1. Bundesliga

Claudia Vogt-Schiffner darf auf dem wohl bekanntesten Ratestuhl im deutschen TV Platz nehmen. Sie kommt aus Boppard in Rheinland-Pfalz und arbeitet als Notfallsanitäterin sowie als freie Rednerin für Hochzeiten. Die Kandidatin entscheidet sich für die Spielvariante mit vier Jokern. Günther Jauch will von seiner Kandidatin wissen:

Welcher ist nach dem FC Bayern und dem BVB der am längsten ununterbrochen in der 1. Fußballbundesliga vertretene Verein?

A: VfB Stuttgart

B: Bayer Leverkusen

C: Eintracht Frankfurt

D: Borussia Mönchengladbach

Fußballfrage bei Günther Jauch: WWM-Kandidatin braucht letzten Joker

Die Notfallsanitäterin hat bei der 32.000-Euro-Frage nur noch den Telefonjoker übrig. Alle anderen Joker sind bereits verspielt. Ohne lange zu zögern, entscheidet sich Vogt-Schiffner dafür, ihren Mann anzurufen. Sie selbst ist bei der Frage völlig ratlos. Ihr Partner weiß die Lösung zwar nicht, tippt aber dennoch auf D: Borussia Mönchengladbach.

"Wer wird Millionär?"-Auflösung: Bayer Leverkusen als korrekte Antwort

Claudia Vogt-Schiffner verrät im Gespräch mit Jauch: "Ich hätte eine Tendenz." Sie traut sich allerdings nicht an die Lösung und freut sich über einen Gewinn von 16.000 Euro. Die Auflösung der RTL-Quizfrage ist B: Bayer Leverkusen. Tatsächlich wäre Option B auch die gewesen, die Vogt-Schiffner eingeloggt hätte, wenn sie sich hätte entscheiden müssen.

Bayer Leverkusen am drittlängsten ohne Unterbrechung in der 1. Bundesliga

Günther Jauch erklärt, dass Bayer 04 Leverkusen seit 1979 ununterbrochen in der 1. Fußballbundesliga vertreten ist. Eintracht Frankfurt ist bereits viermal aus der 1. Bundesliga abgestiegen – seit 2012 ist der hessische Klub wieder durchgehend erstklassig. Der VfB Stuttgart spielt seit 2020 wieder in der 1. Bundesliga, Borussia Mönchengladbach seit 2008.

Bayer 04 Leverkusen holte sich in der Saison 2023/2024 die deutsche Meisterschaft. Der Verein ist nach dem FC Bayern und Borussia Dortmund am längsten ununterbrochen in der 1. Bundesliga. © imago/Chai v.d. Laage

Tatsächlich gelang Bayer Leverkusen 1979 das erste Mal der Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse im deutschen Fußball. Einmal aufgestiegen ist der Klub demnach seitdem nicht mehr abgestiegen. Nur der FC Bayern München und Borussia Dortmund können auf eine längere ununterbrochene Serie in der 1. Bundesliga zurückblicken. Die Bayern sind seit der Saison 1965/66 dabei, der BVB seit 1976/77.

In Sachen Meistertitel steht der FCB mit Abstand an der Spitze. Der Münchner Verein konnte bislang 35-mal die deutsche Meisterschaft gewinnen, Borussia Dortmund achtmal. Bayer Leverkusen feierte vor nur wenigen Jahren seinen ersten Meistertitel in der 1. Bundesliga: In der Saison 2023/2024 schrieb der Klub Vereinsgeschichte.