Nach Englands WM-Aus gegen Frankreich: Prinz William tröstet das Team

Für die englische Fußballnationalmannschaft ist der Titeltraum geplatzt. Nach der Niederlage gegen Frankreich in Katar gibt es zumindest tröstende Worte von Prinz William.

Prinz William (40) spendet der englischen Nationalmannschaft Trost. Frankreich besiegte die Three Lions bei der WM in Katar 2:1. Harry Kane (29) hatte kurz vor Schluss per Elfmeter die Chance zum Ausgleich, traf aber nicht. Der Prinz von Wales richtete sich nach der Niederlage an Teamkapitän Kane und Trainer Gareth Southgate (52).

, er leide mit "Gareth, Harry und dem gesamten England-Team". Der britische Thronfolger fügte hinzu: "Ihr habt so viel in dieses Turnier gesteckt und wir sind alle so stolz auf euch. Kopf hoch und auf zum nächsten! W."

Prinz William ist ein großer Fußballfan

Ende November hatten William und seine Frau Kate (40) auch das WM-Aus von Wales mit einem aufmunternden Beitrag in den sozialen Medien kommentiert. schrieben der Prinz und die Prinzessin von Wales zum Ausscheiden des Teams: "Ihr könnt sehr stolz auf euch sein. Die erste WM seit 58. Dieses Turnier habt ihr mit Herz und Stolz gespielt. Wir freuen uns darauf, euch bei der Euro 2024 zu sehen!"

Prinz William ist großer Fußballfan und seit 2006 Präsident des englischen Fußballverbandes FA. Damals wurde er Nachfolger seines Onkels Prinz Andrew (62). Nach Katar reiste William dieses Jahr aufgrund "anderweitiger Verpflichtungen" trotzdem nicht.