Nach Ehe-Aus bei Sky du Mont: Wie es Ex Mirja und den Kindern wirklich erging

Mirja du Mont ist ins RTL-Dschungelcamp eingezogen. Was ist über die Blondine bekannt? Ist sie vergeben und hat sie Kinder?

Mirja du Mont machte sich als Schauspielerin und Model einen Namen. Der breiten Öffentlichkeit wurde sie außerdem als Frau an der Seite von Sky du Mont bekannt. Was gilt es über sie zu wissen? Wie tickt die hübsche Blondine, die aktuell bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" dabei ist, privat?

Reality-Coup: Mirja du Mont im Dschungelcamp 2026

Lange wurde gemunkelt, inzwischen ist sie schon mitten in den Dreharbeiten: Mirja du Mont ist im RTL-Dschungelcamp dabei. Neben der Schauspielerin sind auch Simone Ballack und Hardy Krüger jr. im VIP-Rennen um die Krone und 100.000 Euro Preisgeld.

Vorab hat die Ex von Sky du Mont verraten, welche Rolle sie im Dschungelcamp NICHT einnehmen möchte. "Ich bin keine Petze und auch keine, die mit einem erhobenen Zeigefinger da steht", sagte sie vor ihrem Einzug im Gespräch mit RTL. Sie wolle sich lieber als Camp-Mutti etablieren und alle umsorgen – also eine Art "Feel-Good-Managerin". "So wie im Spa. Das mache ich."

Mirja du Mont in jungen Jahren: Alter, Herkunft und echter Nachname

Mirja du Mont ist am 21. Januar 1976 als Mirja Becker im niedersächsischen Celle geboren. Nach ihrem Schulabschluss absolvierte sie von 1994 bis 1997 an der Tierärztlichen Hochschule Hannover eine Ausbildung als Veterinärmedizinisch-Technische Assistentin. Parallel dazu begann sie 1995 ein Studium der Psychologie an der Universität Hannover. 1999 machte du Mont einen weiteren Anlauf als Studentin und wollte sich im Bereich des Sozialwesens an der Evangelischen Fachhochschule Hannover fortbilden.

Hochzeit mit Sky du Mont, Eheleben und Schauspiel-Karriere

Im Jahr 2000 heiratete Mirja du Mont den berühmten Schauspieler Sky du Mont und nahm seinen Nachnamen an – der Startschuss für ihr Leben im Rampenlicht. Im selben Jahr wurde sie "Playmate des Monats Januar 2000" im "Playboy"-Magazin.

Umfrage wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Die Blondine war im Weiteren in Shows wie "Quiz Taxi" und "Typisch Frau – Typisch Mann", gemeinsam mit ihrem damaligen Mann, zu sehen. Zudem wollte sie in der Schauspielerei Fuß fassen und bekam eine Rolle in der deutschen Filmproduktion "7 Zwerge – Der Wald ist nicht genug" (2006).

Sky du Mont und Mirja du Mont im Jahr 2000. © imago/Sven Simon

Vor der Kamera: Auftritte in Sat.1 und im ZDF

2012 hatte Mirja du Mont Gastauftritte in der Sat.1-Serie "Anna und die Liebe" mit Jeanette Biedermann und Roy Peter Link. Als Model feierte sie große Erfolge als Kampagnen-Gesicht für Marken wie Schlecker oder Tchibo. 2013 nahm die Blondine an der ZDF-Sendung "Auf der Flucht – das Experiment" teil. In dem Format tauchte Mirja du Mont in die Lebenswelt von Migranten ein und durchlief die Stationen einer Flucht nach Deutschland in umgekehrter Reihenfolge. Die ZDF-Sendung wurde von mehreren internationalen Hilfsorganisationen kritisiert.

Mirja du Mont in jungen Jahren bei einer Filmpremiere im Jahr 2003. © imago/United Archives

Reality-TV: In diesen Formaten war Mirja du Mont zu sehen

2017 trat Mirja du Mont an der Seite von Schauspieler Jo Weil bei der RTL-Tanzshow "Dance Dance Dance" an. 2021 war sie mit weiteren Promis in der VOX-Show "Showtime of my life – Stars gegen Krebs" zu sehen und ließ dafür wortwörtlich die Hüllen fallen. Im selben Jahr war sie im Februar Teilnehmerin bei "Das große Promibacken" in Sat.1. Ihre Gegner in der Sendung waren unter anderem "Deutschland sucht den Superstar"-Gewinner Luca Hänni, Schauspielerin Barbara Wussow und Moderator Daniel Boschmann.

Im Sommer 2021 war Mirja du Mont in der ProSieben-Realityshow "Die Alm – Promischweiß & Edelweiß" mit dabei. Mit weiteren Stars – unter anderem die Turnerin Magdalena Brzeska und Sternekoch Christian Lohse – zog sie auf eine Hütte in Südtirol und versuchte das nicht immer einfache Landleben zu meistern. Schauspielerisch konnte du Mont von Oktober 2021 bis Juni 2022 erneut ihr Können beweisen. In der Daily-Soap "Unter uns" auf RTL übernahm sie mit der Rolle "Mareike Ott" eine der Hauptfiguren.

Siegerin der dritten Staffel "Die Verräter"

Einen großen TV-Erfolg erlebte Mirja du Mont als Teil der dritten Staffel von "Die Verräter – Vertraue Niemandem!". Neben "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse und TV-Star Charlotte Würdig ging du Mont aus dem RTL-Format als Staffel-Siegerin hervor.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram Reel). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

Privatleben: Trennung und Kinder

Mirja und Sky du Mont veröffentlichten 2009 gemeinsam das Buch "Unsere tägliche Krise gib uns heute: Eine witzige Soforthilfe für den Beziehungswahnsinn". Sieben Jahre später trennte sich das Paar. 2017 folgte offiziell die Scheidung, nach 17 Jahren Ehe. Wie " " im Juni 2025 berichtete, pflegt das einstige Liebespaar heute eine enge Freundschaft. Bereits 2001 wurden Mirja und Sky du Mont Eltern einer Tochter (Tara), fünf Jahre später folgte ein Sohn (Fayn).

Mirja du Mont (Mitte) an der Seite ihrer Kinder Fayn (l.) und Tara (r.) im Frühjahr 2025. © imago/Marja

Im Interview mit der Zeitschrift " " verriet Tara Neven du Mont im Sommer 2025, wie ihr Bruder und sie die Trennung ihrer Eltern erlebt hatten: "Es gab weder einen Streit vor unseren Augen – noch vor unseren Ohren. Sie haben sich nie vor uns gezofft. Auch nach der Trennung nicht. [...] Trotzdem war es belastend, dass sie nicht mehr ein Paar waren, vor allem für mich als damaliger Teenie. Da ist die Welt ja sowieso durcheinander." Die Tochter von Mirja und Sky du Mont gab zu: "Ich bin dann auch in Therapie gegangen, was mir sehr gut geholfen hat. Aber ich habe meinen Eltern für mein persönliches Unglück nie die Schuld gegeben."

Das weiß man über Wohnort, Freund und Finanzen

Mirja du Mont wohnt seit einigen Jahren in Hamburg-Blankenese. Über ihren aktuellen Beziehungsstatus ist derzeit nichts bekannt. In einem Interview mit im Januar 2024 verriet sie, seit der Trennung von ihrem Ex-Mann Sky du Mont Liebesbeziehungen aus der Öffentlichkeit herauszuhalten.

Wesentlich offener zeigte sich die Schauspielerin jedoch, wenn es um ihren Kontostand geht. Im Sat.1-Format "Über Geld spricht man doch!" gewährte die Blondine im Februar 2025 einen schonungslos ehrlichen Einblick in ihre Finanzen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Vermögen: Keine Unterhaltszahlungen für Kinder

Wie Mirja du Mont in "Über Geld spricht man doch!" erzählte, verzichtete sie nach der Trennung von Sky du Mont auf den Unterhalt für die zwei gemeinsamen Kinder. Im Format standen der Schauspielerin am Anfang des Monats 4.500 Euro zur Verfügung. Ein Rest von 622,04 Euro blieben am Monatsende übrig.