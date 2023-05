Nach der Krönung: Erstes offizielles Porträt von Königin Camilla

Nachdem das erste offizielle Porträt von König Charles III. nach der Krönung veröffentlicht wurde, folgt nun ein neues Bild seiner Ehefrau Camilla. Die Einzelaufnahme zeigt die Königin mit Krone und im Krönungsgewand.

Der Buckingham-Palast hat das erste offizielle Porträt von Königin Camilla (75) nach der Krönung am 6. Mai veröffentlicht. Darauf ist sie mit der Krone von Queen Mary und im feierlichen Krönungsgewand zu sehen. Zuvor wurde bereits ein Porträt ihres Ehemanns, König Charles III. (74), ein gemeinsames Foto des Paares sowie eine Gruppenaufnahme der Familie herausgegeben.

Porträt von König Charles III.

Aufgenommen wurde das Bild, , von Hugo Burnand (59). Der Fotograf hat bereits mehrfach für die royale Familie gearbeitet. Er war unter anderem bereits der offizielle Fotograf der Hochzeit von Charles und Camilla. Auch die Hochzeit von Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) fotografierte er.

König Charles III. in voller königlicher Aufmachung abgebildet - mit seinen Insignien, in der Imperial State Crown und in seinem Krönungsmantel. In der linken Hand hält der König den Reichsapfel, in der Rechten sein Zepter. Auch dieses Porträt stammt von Hugo Burnand.

In dem Kommentar bedankte sich der König persönlich bei dem Volk: "Während das Krönungswochenende zu Ende geht, wollten meine Ehefrau und ich unseren aufrichtigsten und tiefempfundenen Dank an all jene aussprechen, die dabei geholfen haben, es zu einem solch besonderen Anlass zu machen." Außerdem bedanken die Royals sich bei allen, die auch einfach nur mitgefeiert haben, egal ob in ihrem Zuhause, bei den Straßenfesten, den "Big Lunches" oder im Rahmen des heutigen "Big Help Out", bei dem Großbritannien ganz im Zeichen des Ehrenamtes stand. Der Beitrag ist mit "Charles R" unterzeichnet.

Familienaufnahme - ohne Harry und Andrew

fehlen zwei Mitglieder der Familie: Weder Charles' Sohn Harry (38) noch sein Bruder Prinz Andrew (63) sind abgebildet. Auf dem Familienporträt ist neben dem zentral stehenden König Charles III. und der Königin Camilla, Prinzessin Anne auch sein älterer Sohn, Prinz William, mittig dargestellt. Ebenso vertreten sind: Prinzessin Kate, Sir Timothy Laurence (68), Prinz Edward (59), Herzogin Sophie (58), Prinzessin Alexandra (86), der Duke (78) und die Duchess von Gloucester (76) sowie Edward, der Herzog von Kent (87).