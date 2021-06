Nach dem Tod von Willi Herren: Ehefrau Jasmin meldet sich zurück

Jasmin Herren richtet eine traurige Dankesbotschaft an ihre Follower. Deren Unterstützung habe ihr durch die "schwerste Zeit ihres Lebens" geholfen.

Erstmals seit dem plötzlichen Tod ihres Noch-Ehemannes hat Jasmin Herren (42) ihr Schweigen gebrochen. Ihr Instagram-Profilbild ist nach wie vor schwarz, ihr - ihre Botschaft teilt sie daher nur mit ihren Followern.

Jasmin Herren: "Mein Herz will noch nicht verstehen"

"Ja, ihr Lieben, da bin ich", sagt sie in dem kurzen Video. Sie mache gerade "die schwerste Zeit ihres Lebens" durch: "Ich hab' immernoch nicht alles begriffen, verstanden – mein Herz will das auch noch nicht."

Ein Foto aus vergangenen, glücklichen Tagen: Willi und Jasmin Herren im Jahr 2020. © imago images/Future Image

Zugleich möchte sie sich in diesen harten Stunden aber für die Unterstützung bedanken - selbst von "Leuten, wo ich niemals gedacht hätte, dass sie mir schreiben".

Die Nachrichten, Emails und Kondolenzkarten, aber eben auch das Mitgefühl in den sozialen Medien hätten ihr gut getan: "Ihr habt mir so viel Kraft gegeben!", so die 42-Jährige. "Ich möchte Euch etwas zurückgeben, indem ich mich jetzt melde."

Ihr Blick ist nun auf die Zukunft gerichtet: Es sei ihr bewusst, dass es weitergehe. "Ich stehe wieder auf. Mein Mann hat es auch immer so gemacht, und ich werde auch wieder richtig fest stehen!"

Vorsichtiger Blick in die Zukunft nach dem Tod von Willi Herren

Die Reaktionen ihrer Follower sind erneut voller Empathie und Wärme: "Fühl dich gedrückt!" schreibt "Promis unter Palmen"- Star Katy Bähm, und Kate Merlan, ebenfalls von "Promis unter Palmen", ergänzt: "Ich werde immer für dich da sein."

Der Schlagersänger und "Promis unter Palmen"-Darsteller Willi Herren war am 20. April mit gerade einmal 45 Jahren überraschend verstorben. Zu diesem Zeitpunkt war das Ehepaar bereits getrennt.