Nach Bill Kaulitz' Flirt: Jetzt spricht der TV-Star

Bill Kaulitz schwärmt von einem bekannten TV-Star. Eine Reaktion und Stellungnahme in der AZ lässt nicht lange auf sich warten. Auf wen hat der Sänger jetzt ein Auge geworfen?

Bill Kaulitz (36) kennt man als Sänger und Podcaster, doch seit 2024 versucht er sich auch in der Schauspielerei. Zuletzt war der Schwager von Heidi Klum (52) in der ARD-Sendung "Tödliches Spiel – Das Live-Krimi-Dinner" zu sehen. Dort schlüpfte er in die Rolle eines exzentrischen Partyplaners und wollte mit viel Glamour und Charme beim TV-Publikum punkten. Dabei hat er Gefallen an einem Schauspielkollegen gefunden.

Bill Kaulitz auf Flirt-Angriff: Auf wen der Sänger ein Auge geworfen hat

"Oh mein Gott, ist der heiß", meinte Bill Kaulitz in Bezug auf TV-Star Serkan Kaya (48). Schnell habe Kaulitz ein Auge auf Kaya geworfen, gab er im Podcast " " zu verstehen. Sein Düsseldorfer Schauspielkollege reagierte sehr angetan auf die Flirt-Attacke. Die Verwunderung darüber, dass Bill ihn attraktiv finde, verwandelte sich schnell in Freude. Serkan Kaya sagt der AZ: "Für mich [...] war es eine Riesen-Überraschung und große Ehre. So ein sinnliches Wesen macht dir solch ein Kompliment? Das war sehr besonders für mich."

Laute Reaktion von Serkan Kaya in Video: Stellungnahme in der AZ

In einem Instagram-Video, in dem Kaya auf Kaulitz reagiert, wird er aber auch laut. Sein Tonfall wird rauer. Denn im Podcast unterbreche Tom Kaulitz seinen Zwillingsbruder genau in dem Moment, als das Kompliment fällt, begründet Kaya dies im AZ-Interview. Serkan Kaya wollte eigentlich, dass Bill Kaulitz weiter über ihn schwärme.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram Reel). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

Bill Kaulitz chancenlos: "Seit 24 Jahren mit meiner Partnerin zusammen"

Serkan Kaya verrät der AZ, warum ihm Bill Kaulitz' Schwärmereien so gefallen. "Ich bin ein 48-jähriger Mann, Vater von drei Söhnen und seit 24 Jahren mit meiner Partnerin zusammen", meint er. Komplimente bekomme er in seinem Beziehungsleben "höchstens dafür, dass ich staubsauge, aufräume oder generell nicht im Weg stehe", so der Schauspieler lachend.

Serkan Kaya ist also glücklich vergeben – mehr als dankende Worte kann Bill Kaulitz nach seiner Flirt-Attacke wohl nicht erwarten.

Schauspieler Serkan Kaya reagiert in der AZ auf die Flirt-Attacke von Bill Kaulitz. © imago/Future Image

Dabei würde sich der Tokio-Hotel-Star über eine neue Liebe sehr freuen. Mehrmals deutete Bill Kaulitz an, er sei bereit für einen neuen Mann in seinem Leben. Liebesgerüchte um den Sänger und Realitystar Jannik Kontalis (29) flachten ab, nachdem Kontalis endgültig Tacheles gesprochen hatte. Bis Ende 2024 war Kaulitz in einer On-off-Beziehung mit Ballermann-Bekanntheit Marc Eggers (39).