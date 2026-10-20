Nach Ausstieg von Marisa Burger: "Rosenheim-Cops"-Star Max Müller "auf einmal allein"

In der neuen "Rosenheim-Cops"-Staffel kommt es zu großen Veränderungen. "Miriam Stockl" verlässt das Polizeisekretariat und wird von "Christin Lange" ersetzt. "Michi Mohr"-Darsteller Max Müller erkennt nun eine große Gefahr und fühlt sich alleingelassen. Auch Schauspielerin Sarah Thonig meldet sich zu Wort und spricht über ihre neue Rolle in der ZDF-Serie.

Seit dem 6. Oktober flimmern die "Rosenheim-Cops" wieder im Wochentakt mit der 26. Staffel über die TV-Bildschirme. "Miriam Stockl"-Darstellerin Marisa Burger (53) ist noch in einigen Folgen zu sehen, ehe sich ihre Rolle am 24. November von ihrem vertrauten Umfeld verabschiedet. Welches Risiko birgt die neue Besetzung im Polizeisekretariat durch "Christin Lange"?

"Christin Lange" übernimmt Job von "Miriam Stockl": Max Müller spricht von Gefahr

"Michi Mohr"-Darsteller Max Müller (61) erklärt, für Sarah Thonig (34, "Christin Lange") bestehe "die Gefahr, jetzt eine zweite 'Stockl' zu kreieren". Ihm zufolge bestehe das Risiko, dass die Schauspielerin "mit ähnlichen Eigenschaften" oder durch ähnliches Verhalten unterbewusst die kultige "Miriam Stockl" nachahmen wolle. Bislang sei dies jedoch nicht der Fall, meint der Österreicher in der ZDF-Doku " ". Müller schildert: "Ich kenne sie ja auch seit 14 Jahren ... In keinster Weise tappt sie bislang in diese Falle."

Nach Ausstieg von Marisa Burger: Max Müller "auf einmal allein"

Der "Michi Mohr"-Darsteller freut sich darüber, dass sich "Christin Lange" fortan im Sekretariat beweisen darf. Doch zugleich ist da nach wie vor der Kummer über "Miriam Stockls" Abschied. "Sie ist ja leider nicht mehr bei den 'Rosenheim-Cops'. Und sie ist jetzt nach Australien gezogen. Der Weggang von der Marisa, das war für mich schon wirklich traurig", bestätigt Max Müller in der Doku. Auf seine langjährige Kollegin verzichten zu müssen, fällt dem Österreicher sehr schwer. "Wenn jemand zu mir gesagt hat: 'Ja, Sie sind doch der von den 'Rosenheim-Cops' – ja und die 'Frau Stockl' halt.' Das lief ja immer parallel, und auf einmal bist du da allein mit deinem 'Michi', und das ist schon mit Wehmut verbunden gewesen." Den Neustart von "Christin Lange" als Polizeisekretärin soll das jedoch nicht trüben.

Max Müller und Marisa Burger genossen ihre gemeinsame Zeit bei den "Rosenheim-Cops". Der Abschied von Burger fiel ihrem langjährigen Kollegen nicht leicht. © imago/Manfred Segerer

Neue Rolle bei den "Rosenheim-Cops": Sarah Thonig "aus allen Wolken gefallen"

Sarah Thonig selbst sagt über ihre Serien-Figur und deren neue Rolle bei den "Rosenheim-Cops": "Ich bin aus allen Wolken gefallen, als man mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, das zu spielen." Die 34-Jährige sei zuerst perplex gewesen – wohl aus gutem Grund. "Für mich war das ja wie für das Publikum eine große Überraschung, dass Marisa aufhört." Thonig weiß, dass sie große Fußstapfen zu füllen hat: "Und ja, jetzt gucke ich mal, wie sich das anfühlt."

Auch im ZDF-Vormittagsmagazin " " spricht die Schauspielerin über den neuen Job, den ihre "Rosenheim-Cops"-Rolle in den kommenden Folgen angehen darf. "Ich zucke immer noch so ein bisschen zusammen bei diesem Wort Beförderung, weil für mich fühlt es sich halt eher an wie so eine Nachfolge. Auch wenn mir bewusst ist, dass es für die Figur in der Serie eine Beförderung ist." In den aktuellen Dreharbeiten darf sich "Christin Lange" vor der Kamera bereits als Sekretärin beweisen. "Es ist einfach immer noch verrückt und absurd, weil damit rechnet man ja nicht", gibt Sarah Thonig offen zu.

Bei den "Rosenheim-Cops" verkörpert Sarah Thonig "Christin Lange", die in den kommenden Folgen "Miriam Stockls" Nachfolge als Polizeisekretärin antritt. © imago/Sven Simon

Neue "Rosenheim-Cops"-Sekretärin erkennt Potenzial: "Wie kompetent sie ist"

Die Schauspielerin sieht in der neuen Position von "Christin Lange" viel Potenzial für die "Rosenheim-Cops". Thonig meint, die Serie profitiere dadurch von "neuer Farbe" und bekomme einen neuen Anstrich verpasst. "Was ich so spannend fand, ist, dass sich so viele Leute die Frage gestellt haben: Funktioniert das? Also einfach von der Kompetenz [von 'Christin Lange', d. R.] her? Wo ich denke: 'Ja, das waren jetzt natürlich schon zehn Jahre, wo man diese Figur gesehen hat, eher so in diesem B-Plot, wo es halt so um die alltäglichen chaotischen Dinge im Leben geht.' [...] Aus meiner Perspektive würde ich jetzt sagen, man hat einfach noch nicht die Möglichkeit gehabt, zu sehen, wie 'Christin' arbeitet", so Sarah Thonig. "Und jetzt finde ich das eigentlich ganz schön, mit der Figur zu erleben und zu lernen, wie kompetent sie dann doch ist."

Ob sie auch die Fans vom Potenzial ihrer Serien-Figur als "Miriam Stockl"-Nachfolgerin überzeugen kann? Die kommenden Folgen und Reaktionen darauf werden es zeigen.