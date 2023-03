Nach Auftritt in körperbetontem Kleid: Ilka Bessin wehrt sich gegen Hass-Kommentare – "was ist los mit euch?"

Eigentlich sollte Frau tragen dürfen, was sie möchte. Doch Ilka Bessin zeigt aktuell auf Instagram, dass Body Positivity wohl noch nicht bei jedem angekommen zu sein scheint. Nachdem sich die Comedian in einem hautengen Kleid präsentiert hat, erntete sie fiese Beleidigungen.

Seit Beginn ihrer Karriere muss sich Ilka Bessin mit fiesen Kommentaren in Bezug auf ihren Körper auseinandersetzen. Mit "Cindy aus Marzahn" hatte sie eine Kunstfigur geschaffen, um Kritikern selbstbewusst entgegenzutreten. Doch als Privatperson scheinen sie geschmacklose Sprüche über ihr Gewicht zu treffen. Jetzt setzt sich die Komikerin zur Wehr.

Hautenges Kleid: Fans und Promi-Freunde feiern Ilka Bessin

Vor wenigen Tagen zeigte sich Ilka Bessin auf Instagram in einem grünen Kleid, welches ihren Körper betonte. Vorab schien sie bereits zu ahnen, dass darauf Beleidigungen folgen könnten. "Ich poste das Foto, obwohl ich weiß, dass ich jetzt wieder ganz viele nicht so schöne Nachrichten bekommen werde", erklärte sie zu ihrem Posting. Trotzdem hoffte sie auf "Frieden, Liebe (egal wen), Akzeptanz, Gesundheit und Respekt."

Für ihren Auftritt erhielt die 51-Jährige zahlreiche positive Kommentare, ihre Fans feierten ihre selbstsichere Art. "Du siehst toll aus und bist die Allerbeste", schrieb Schauspielerin Janine Kunze zu dem Foto und TV-Star Evelyn Burdecki postete drei grüne Herzen.

Ilka Bessin wehrt sich gegen Netz-Hass und Body-Shaming

Trotz der großen Unterstützung wurden Ilka Bessin auch fiese Sprüche geschickt, wie sie in einem weiteren Instagram-Posting offenbarte. "Es ist wirklich toll zu wissen, dass Menschen einen unterstützen und gut finden so wie man ist. [...] Doch leider haben mich auch Nachrichten erreicht, in denen ich gefragt wurde, ob ich schwanger bin, ob ich nicht eine Magen-OP machen möchte oder ob ich nicht Pillen nehmen möchte, um endlich schlank zu werden."

Für die Komikerin ist es unverständlich, dass Menschen ihr derart böse Beleidigungen schicken. Doch ihren Humor scheint sie dabei trotzdem nicht zu verlieren, wie sie direkt unter Beweis stellte: "Was ist eigentlich los mit euch, was läuft schief? Seid ihr nicht glücklich? Ich bin es und jetzt geht's ab zum Portugiesen, etwas leckeres Essen." Ilka Bessin wird es wohl nie schaffen, auch den letzten selbsternannten Kritiker von sich zu überzeugen. Doch ihre Follower sehen dafür in ihr ein "Vorbild" in Sachen Body Positivity.