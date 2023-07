Nach Absage bei Fürstin Gloria: Jonas Kaufmann cancelt auch Liederabend in München

Noch immer ist Opernsänger Jonas Kaufmann erkrankt. Weil es sein Gesundheitszustand noch nicht zulässt und er starke Nachwirkungen der Antibiotika verspürt, muss der den Liederabend in der Bayerischen Staatsoper in München absagen. Bereits bei den Thurn und Taxis Schlossfestspielen fehlte Jonas Kaufmann.

Bereits vergangene Woche teilte Startenor Jonas Kaufmann über seine Website mit, dass er an einem multiresistenten Keim erkrankt sei. Mehrere Monate habe der Münchner Opernsänger unter Hustenanfällen und übermäßigem Schleim bei Auftritten gelitten, verriet Kaufmann. Nun sei die Ursache bekannt. Er bekämpfe diese mit Antibiotika und viel Ruhe, teilte der 54-Jährige mit und hatte deswegen auch seinen Auftritt am Wochenende in Regensburg abgesagt.

Krankheit und Keim: Kein Liederabend in München mit Opernsänger Jonas Kaufmann

Auch zum Liederabend in der Bayerischen Staatsoper am Dienstag (25. Juli) kann Jonas Kaufmann nicht kommen. "Da ich sehr gehofft hatte, den Liederabend am Dienstag singen zu können, habe ich mich gestern mit Helmut Deutsch getroffen, um das Programm durchzugehen. Dabei musste ich leider feststellen, dass ich noch nicht in der Lage bin, einen ganzen Abend zu singen." Kaufmann habe Antibiotika in hoher Dosierung nehmen müssen, die mit entsprechend starken Nachwirkungen einhergingen, sodass der Sänger sich nicht in der Lage sieht, das Konzert in München wahrzunehmen.

Ersatztermin für Jonas Kaufmann erst nächstes Jahr angesetzt

Am 11. Juli 2024 soll der Abend nachgeholt werden. Tickets hierfür sind ab sofort erhältlich. Bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit oder können storniert werden.

Im April 2024 ist Jonas Kaufmann als Radamès in der Produktion von Aida zu sehen, sowie anlässlich der Münchner Opernfestspiele 2024 in der Neuproduktion von Tosca in der Rolle des "Mario Cavaradossi".

Piotr Beczała übernimmt Liederabend am Dienstag in der Bayerischen Staatsoper

Der polnisch-schweizer Opernsänger übernimmt den am Dienstag geplanten Liederabend. Er ist regelmäßiger Gast an den bedeutendsten Opernhäusern der Welt, u. a. an der Wiener Staatsoper und an der Metropolitan Opera New York. Auch an der Bayerischen Staatsoper und bei den Münchner Opernfestspielen war der Sänger oft zu erleben. Er wir begleitet von Helmut Deutsch. Auf dem Programm stehen Werke von Antonin Dvorák, Sergej I. Rachmaninov und Piotr I. Tschaikowski.