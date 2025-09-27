Nach 18 Jahren bei "Dahoam is Dahoam": Schauspieler Bernhard Ulrich zieht Bilanz

Bernhard Ulrich verkörpert seit 2007 die Rolle des "Hubert Kirchleitner" in der BR-Soap "Dahoam is Dahoam". Im Gespräch mit der AZ verrät der sympathische Münchner nun, worauf er im Leben nicht verzichten möchte – und hat sogar einen exklusiven Wiesn-Tipp parat.

Bernhard Ulrich (58) dürfte vielen BR-Zuschauern ein Begriff sein: Bereits seit 2007 steht der Schauspieler als "Hubert Kirchleitner" für "Dahoam is Dahoam" vor der Kamera. Privat hat sich der gebürtige Münchner mit Ehefrau und Kindern einen ganz anderen Traum erfüllt. Auf der diesjährigen Wiesn traf die AZ Bernhard Ulrich zum Gespräch – und entlockte ihm eine rührende Liebeserklärung.

"Dahoam is Dahoam"-Star: "Meine Familie macht mich glücklich"

Für einen stolzen Münchner gehört der alljährliche Wiesn-Besuch eigentlich dazu. Daher überraschte es nicht, dass die AZ im Festzelt auf den Schauspieler Bernhard Ulrich traf. Für die AZ-Rubrik "Hier erzählen Menschen, was sie bewegt – und wo sie gerne ausgehen" gewährte der "Dahoam is Dahoam"-Star ganz persönliche Einblicke.

"Glücklich macht mich, dass ich einen Beruf als Schauspieler habe, den ich jetzt seit fast 40 Jahren ausüben darf. Seit 18 Jahren bin ich bei 'Dahoam is Dahoam'", meinte der 58-Jährige zur AZ. "Und privat macht mich glücklich, dass ich seit fast 30 Jahren mit meiner Frau Andrea verheiratet bin – und wir haben zwei famose Kinder, Tochter Antonia und Sohn Jakob. Meine Familie macht mich glücklich."

Die AZ traf "Dahoam is Dahoam"-Star Bernhard Ulrich auf der Wiesn. © Daniel von Loeper

Bernhard Ulrich: "Dahoam is Dahoam"-Star gibt Wiesn-Tipp

Natürlich war für Bernhard Ulrich dem Anlass entsprechend auch das Oktoberfest ein Thema. Der Münchner verriet der AZ: "Selbstverständlich ist die Wiesn jetzt ein Highlight." Dabei ließ er es sich nicht nehmen, einen exklusiven Tipp preiszugeben: "Ein wunderbares, traditionelles Festzelt ist die Boandlkramerei auf der Oidn Wiesn."

Denn für Bernhard Ulrich ist klar: "Wer ein gemütliches Zelt mit gutem Essen möchte, der sollte da hingehen." Damit hebt sich der Schauspieler von vielen Wiesn-Promis ab, die sich am liebsten im Schützenfestzelt oder in Käfers Wiesn-Schänke tummeln.