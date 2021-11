Nach 17 Tagen im Koma: Ex-"Lindenstraße"-Star Christian Kahrmann leidet unter Corona-Folgen

Christian Kahrmann hat eine schwere Zeit hinter sich. Aufgrund einer Covid-Erkrankung musste der Schauspieler ins Koma gelegt werden. Die Folgen spürt er noch heute, auch sein Körper ist davon gezeichnet.

Corona-Infektion, fast drei Wochen im Koma, Verlust von Mutter und Vater – Christian Kahrmann (49) hat in diesem Jahr Schreckliches erlebt. Nun hat er über die Belastung und noch bis heute spürbaren Folgen dieser Zeit gesprochen.

Christian Kahrmann mit sichtbaren Narben nach Corona-Koma

Aktuell ist Christian Kahrmann in der RTL-Show "Unbreakable - Wir machen Dich stark!" zu sehen. Der ehemalige "Lindenstraße"-Darsteller begibt sich mit Promis wie Hardy Krüger jr. und Mimi Fiedler auf eine emotionale Reise, um Ängste und Verluste zu überwinden. Dabei spricht er auch über die körperlichen Folgen seines Komas.

Im Gesicht und am Hals von Christian Kahrmann sind deutliche Narben zu erkennen. "Viele Leute fragen, woher die Narben sind, ob ich in einer Schlägerei gewesen bin oder einer Messerstecherei", sagt der Schauspieler. "Die sind von dem Beatmungstubus, genauso wie mein Luftröhrenschnitt, weil man Intensivpatienten bei Covid acht Stunden am Tag auf den Bauch legt und man liegt dann auf diesem Gerät drauf." Dadurch sei seine Haut aufgeplatzt, in der Folge haben sich Narben gebildet.

Christian Kahrmann durch Corona-Infektion noch immer stark eingeschränkt

Nachdem Christian Kahrmann wieder aus dem Koma erwacht war, erfuhr er, dass sein Vater an Corona verstorben sei. Kurze Zeit später starb auch seine Mutter – an Krebs.

Im Gespräch mit seinen Promi-Mitstreitern berichtet er, dass es deshalb Gerüchte gegeben habe, er habe seine Eltern angesteckt. "Das klingt halt so, als wäre das fahrlässig gewesen oder mutwillig." Gegenüber stellt der Ex-"Lindenstraße"-Star jedoch klar, dass er beim Besuch seiner Eltern nicht gewusst habe, dass er Corona hatte. Er habe auch eine Maske getragen und Abstand gehalten. "Wer kann das beeinflussen oder sich dafür die Schuld geben", sagt er dazu.

Auch im Alltag ist Christian Kahrmann noch immer durch seine Infektion eingeschränkt. "Mein Kopf will ganz viel und ist nicht blockiert, aber mein Körper zeigt mir, wo die Grenzen sind." Bei "Unbreakable" will er seinen Körper und seine Psyche wieder stärken.