Mutig! Königin Máximas überraschender Auftritt im Cut-out-Mantel

Königin Máxima der Niederlande (51) setzte am Dienstag in Mailand, Italien, ein gewagtes modisches Statement in einem beigen Designer-Trenchcoat mit unzähligen goldeingefassten Cut-outs von Claes Iversen Pazia aus der Kollektion 2019.

Ihren eigenwilligen Look vervollständigte sie mit einer bodenlangen, leuchtend blauen Marlenehose, zu der sie nudefarbene Ferragamo-Lederschuhe kombinierte. Dazu trug sie eine goldene "Evil Eye"-Clutch von Begüm Khan und eine Cartier-Sonnenbrille.

Posieren mit Designern

Im Rahmen der Design Week 2023 genoss die dreifache Mutter und Ehefrau von König Willem-Alexander (56) einen Spaziergang im Parco della Musica vor dem Bosco Verticale Gebäude. Wie , posierte sie dabei für eine Reihe von Schnappschüssen mit Petra Blaisse, der Architektin des Parco della Musica, und Stefano Boeri, dem Designer des Wolkenkratzers Bosco Verticale.