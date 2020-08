Mischa Mayer: Woher kennt man ihn und warum ist er berühmt?

Mischa Mayer ist Teil der neuen Staffel "Promi Big Brother" 2020 und will den VIP-Container ordentlich aufmischen. Aber warum ist der Muskelmann berühmt und woher kennt man ihn?

"Promi Big Brother" 2020 hat einige neue VIP-Gesichter zu bieten, darunter auch Mischa Mayer. Der 28-Jährige sagt zu Sat.1 über seine Teilnahme an dem TV-Format: "Wenn es noch andere Alphatiere bei 'Promi Big Brother' gibt, wird es schwer. Dann muss man gucken, wer der Ober-Alpha ist."

"Love Island": Warum ist Mischa Mayer berühmt?

Mischa Mayer ist eigentlich gelernter Industriekaufmann. Durch seine Teilnahme an der Dating-Show "Liebe Island" 2019 wurde für ihn aber klar, dass er Karriere im TV machen möchte. "Ich hab damals nach 'Liebe Island' schon gesagt, es kommen für mich zwei Formate in den Sinn. Das eine wäre 'Köln 50667' oder 'Promi Big Brother'", erzählt er in seiner Insta-Story.

Nachdem er die Dating-Show als Single wieder verlassen hatte, gewann er vor allem auf Instagram viele neue Fans. Mittlerweile folgen dem 28-Jährigen mehr als 100.000 Menschen.

Sucht Mischa Mayer nach einer Freundin?

Der sympathische Muskelmann ist nach wie vor Single und immer noch auf der Suche nach seiner Traumfrau. Ob er im VIP-Container vielleicht fündig wird? "'Promi Big Brother' ist ja kein Dating-Format, aber der Liebe sind keine Grenzen gesetzt", sagt er im Gespräch mit Sat.1.

Ist Mischa schwul? Werner Hansch hat was falsch verstanden

Werner Hansch ist aufgeschlossen und neugierig. Mit Dragqueen Katy Bähm unterhält er sich bei "Promi Big Brother": "Hast du einen Blick dafür, ob jemand schwul ist?" Die Drag-Künstlerin klärt auf: "Es gibt Typen, da kann ich dir auf einen Kilometer Distanz sagen: Das ist definitiv eine Schwuppe. Es gibt aber Typen, die vielleicht so aussehen wie Mischa und schwul sind." "Der Mischa ist schwul?", wundert sich Werner und sorgt damit für großes Gelächter, denn Mischa ist heterosexuell.

Bulimie-Geständnis von Mischa Mayer

Mit Kandidatin Adela Smajic versteht sich Mischa Mayer sehr gut. Ihr gegenüber öffnet sich der 28-Jährige und erzählt ihr von seinen privaten Problemen: "Ich habe da noch ein Problemchen. Es ist eine Art Bulimie. Immer Diät, Diät, Diät. Und dann vollgefuttert mit irgendwas und dann Finger in den Hals. Das ist der Wahn nach Perfektionismus."

Kein Sixpack: So sah Mischa Mayer früher aus

Im Fernsehen und in den sozialen Medien präsentiert Mischa Mayer gerne seinen durchtrainierten Körper. Doch das war nicht immer so. In seiner Kindheit hatte er mit starkem Übergewicht zu kämpfen. Auf Instagram zeigt er seine unglaubliche Transformation.

