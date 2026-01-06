Musikband mit Nummer-1-Alben von den 70ern bis heute: WWM-Kandidat scheitert an Auflösung

Günther Jauch fragt bei "Wer wird Millionär?" seinen Kandidaten, welche Musikgruppe seit den 70ern in jedem Jahrzehnt mindestens ein Nummer-eins-Album in den deutschen Charts hatte: Fleetwood Mac, Die Ärzte, Pink Floyd oder die Scorpions? Die AZ weiß die Antwort.

Zum Start ins neue Jahr fühlt Günther Jauch vielen "Wer wird Millionär?"-Kandidaten in der 3-Millionen-Euro-Woche auf den Zahn. Im "Generationen U30 & Ü70"-Special (6. Januar) fordert der Quizmaster Wissen in puncto Musik und Charterfolge. Ein Kandidat soll Jauch beantworten, welche Musikband seit den 70ern in jedem Jahrzehnt in den Album-Charts mindestens ein mal auf Platz 1 landete. Die AZ kennt schon jetzt die Lösung.

Günther Jauch stellt Frage zu Musik und Charterfolgen

Kandidat Leonard Sträter darf auf dem " "-Ratestuhl Platz nehmen und steht bei der 32.000-Euro-Frage. Günther Jauch möchte von dem 25-jährigen Content-Creator aus Münster wissen: Welche Band landete in den 70ern, 80ern, 90ern, 00ern, 10ern und 20ern mit mindestens einem Album auf Platz 1 der deutschen Charts?

Fleetwood Mac Die Ärzte Pink Floyd Scorpions

Fleetwood Mac, Die Ärzte, Pink Floyd oder Scorpions? WWM-Kandidat gibt auf

Leonard Sträter nutzt seinen Telefonjoker. Ein ehemaliger Schulleiter soll dem "Wer wird Millionär?"-Kandidaten die richtige Antwort liefern. Sträter hofft vergebens auf Hilfe – sein Telefonjoker gibt schnell zu: "Ich weiß es nicht."

Leonard Sträter hat keine weiteren Joker mehr übrig und möchte kein Risiko eingehen. Spontan zwischen den vier Antwortmöglichkeiten zu raten, sei dem Content-Creator aus Münster "zu heikel". Er entscheidet sich dafür, mit den bereits erspielten 16.000 Euro nach Hause zu fahren. Jedoch bekommt Sträter die Chance, am 9. Januar erneut im RTL-Studio zu erscheinen, damit er um den Hauptgewinn von drei Millionen Euro spielen darf.

"Wer wird Millionär?": Pink Floyd als richtige Antwort

Günther Jauch löst die Frage auf und erklärt, dass Option C: Pink Floyd die richtige Antwort gewesen wäre. Die erfolgreiche Band schaffte es tatsächlich, ab den 70er Jahren in jedem Jahrzehnt ein Album an der Spitze der deutschen Charts zu platzieren: