Musikalischer Nachwuchs: Sarah Connors Sohn zeigt Gesangstalent

Das musikalische Talent scheint bei Sängerin Sarah Connor in der Familie zu liegen. Auf Instagram präsentiert ihr Sohn Tyler, was er mit seiner Stimme drauf hat. Auch seine Schwester Summer begeistert mit ihrem Gesang.

Ob Sarah Connors Kinder ihrer berühmten Mutter nacheifern und ebenfalls Musiker werden wollen? Talent dazu haben Tyler und Summer Terenzi jedenfalls, wie sie auf Instagram eindrucksvoll unter Beweis stellen. Während der Sohnemann seine Gesangskünste selbst präsentieren darf, ist die 14-jährige Tochter noch auf Mamas Unterstützung angewiesen.

Singender Sohn von Sarah Connor - Fans sind begeistert

Seit seinem 16. Geburtstag kann sich Tyler offen auf Instagram zeigen. Auf der Social-Media-Plattform präsentiert er in einem neuen Video seine Klavier- und Gesangskünste. In dem kurzen Clip singt der Sohn von Sarah Connor und Marc Terenzi den Song "See You Again" von US-Superstar Wiz Khalifa.

Die Fans sind vom Talent des 16-Jährigen begeistert und schreiben Kommentare wie "Wow, Gänsehaut", "wie wunderschön" und "das hört sich total schön an". Auch Papa Marc Terenzi scheint sehr stolz auf seinen Sohn zu sein. "Now we are talking!! proud of you", lobt er seinen talentierten Nachwuchs.

Auch Sarah Connors Tochter Summer zeigt Gesangstalent

Tylers Schwester Summer steht den Gesangskünsten ihres Bruders allerdings in nichts nach. Zusammen mit Mama Sarah Connor . Im Gegensatz zu Tyler zeigt sie sich allerdings nicht öffentlich. Ob sich das ab ihrem 16. Geburtstag ändern wird? Schließlich hat Sarah Connor bereits am 14. Geburtstag ihrer Tochter eine Ausnahme gemacht.