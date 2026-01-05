Bei "Wer wird Millionär?" will Günther Jauch von seiner Kandidatin wissen, welche Wettkampf-Disziplin von Frauen zu Musik ausgeführt wird: Dressurreiten, Eiskunstlauf, Bodenturnen oder Breaking? Die AZ verrät die Antwort aus der beliebten TV-Sendung.

Günther Jauch stellt bei "Wer wird Millionär?" eine knifflige Frage zum Thema Sport und Wettkämpfe.

Bei "Wer wird Millionär?" wird das Wissen der Kandidaten auf die Probe gestellt. In der 3-Millionen-Euro-Woche wird am 5. Januar im "Pechvögel"-Special Wissen in puncto Sport und Wettkämpfe gefordert. Günther Jauch fragt eine Kandidatin, in welcher Disziplin Frauen – im Gegensatz zu Männern – von Musik begleitet werden.

Welche Disziplin?: Günther Jauch stellt Sport-Frage

Kandidatin Eva Ix nimmt auf dem Ratestuhl von " " Platz und steht bei der 32.000-Euro-Gewinnstufe. Günther Jauch stellt der Wiederholungstäterin, die bereits in einer vorherigen Sendung in der RTL-Show zu Gast war, eine Sport-Frage.

Wettkämpfe in welcher Disziplin werden von Frauen im Gegensatz zu Männern zu Musik ausgeführt?

A: Dressurreiten

B: Eiskunstlauf

C: Bodenturnen

D: Breaking

Dressurreiten, Eiskunstlauf, Bodenturnen oder Breaking? Kandidatin hat Tendenz

"Ich glaube, das zu wissen", verrät Eva Ix. Sie tendiere zu Antwortmöglichkeit C: Bodenturnen – "aber ich weiß so wenig über Sport". Kann sie auf ihr Bauchgefühl vertrauen? Der Telefonjoker soll mit der richtigen Antwort aushelfen. Die Kandidatin entscheidet, ihren Ehemann anzurufen.

Und auch der Gatte tendiert zu C: Bodenturnen. Er betont jedoch, nicht garantieren zu können, dass die Antwortmöglichkeit korrekt sei. Kandidatin Eva Ix geht das Risiko ein und lässt C: Bodenturnen einloggen.

"Wer wird Millionär?": Bodenturnen als richtige Antwort

Das Glück ist auf Eva Ix' Seite! C: Bodenturnen ist tatsächlich die richtige Antwort. Die Kandidatin kann aufatmen und schreitet zur 64.000-Euro-Frage voran. "Wer wird Millionär?"-Moderator Günther Jauch erklärt: "Es ist tatsächlich so, dass es bei den Frauen im Bodenturnen nicht so kraftbetont ist wie bei den Männern. Da sind auch tänzerische und spielerische Elemente mit drin."