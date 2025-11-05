Münchner TV-Star rechnet mit Karriere ab: "Bin leichtsinnig mit meinem Leben umgegangen"

Lange Zeit führte Yasin Mohamed ein echtes Rockstarleben – Partys, Alkohol und Drogen inklusive. Inzwischen hat der Münchner Realitystar zum Glauben gefunden und blickt in der AZ kritisch auf seine Vergangenheit.

Sex, Drugs and Rock'n'Roll – dieses Motto lebte Yasin Mohamed lange exzessiv aus. Doch das Leben des Münchner Reality-Darstellers geriet dadurch komplett aus den Fugen. Erst seine Zuwendung zu Gott lenkte seinen Alltag wieder in geregelte Bahnen. Wie hat sich sein Blick auf die Promi-Show-Bubble seither gewandelt? Mit der AZ spricht er Klartext.

TV-Star aus München: So wurde Yasin Mohamed bekannt

Vor seinem TV-Durchbruch wollte Yasin Mohamed eigentlich als Basketball-Sportler erfolgreich werden. Mit 15 Jahren spielte er für die Junioren-Mannschaft des FC Bayern München, schaffte 2019 sogar den Sprung zu den Profis. Dann kam die Corona-Krise und änderte damit das Leben des jungen Münchners, denn die Saison 2020 wurde aufgrund der Pandemie abgesagt. Statt mit dem Ball über den Court zu flitzen, entdeckte er das Reality-TV für sich. Shows wie "Temptation Island" (2021), "Kampf der Realitystars" (2022) und "The 50" (2024 und 2025) machten ihn deutschlandweit bekannt.

Mit der steigenden Popularität drohte der Absturz für Yasin Mohamed. Wie er selbst offenbart hat, griff er in der Vergangenheit nicht nur zu viel Alkohol, sondern auch zu starken Drogen. Doch dann wendete sich das Blatt, denn der 34-Jährige fand zum Glauben.

Yasin Mohamed über seinen Glauben: "Sind Sachen passiert, die man logisch nicht erklären kann"

"Ich habe mich dieses Jahr taufen lassen", sagt Yasin Mohamed im Gespräch mit der AZ. "Ich habe geschrien: Gott, Jesus, wer auch immer da oben ist, ich brauche Hilfe. Dann sind Sachen passiert, die man logisch nicht erklären kann." Inzwischen ist er Mitglied der Freikirche "Hillsong Church", die allerdings aufgrund von Vorwürfen des Machtmissbrauchs und der Veruntreuung sehr umstritten ist. Was ihn am christlichen Glauben so begeistert? "Die Community, die an Gott oder Jesus oder eine höhere Macht glaubt, hat eine ganz besondere Ausstrahlung. Sie können Menschen anders abfangen, haben Liebe zu geben, sind nicht verurteilend – es ist schwer, das in Worte zu fassen."

Neuer Blick auf TV-Branche: "Habe ein hartes Rockstarleben geführt"

Hat sich mit dem neugewonnen Glauben seine Sicht auf die Reality-TV-Branche geändert? "Absolut", lautet die klare Antwort von Yasin Mohamed. "Vor allem habe ich davor ein hartes Rockstarleben geführt und bin sehr leichtsinnig mit meinem Leben umgegangen. Es sind Sachen passiert, wo ich gemerkt habe: Hey Junge, da ist mehr, nicht das, wonach du die ganze Zeit strebst."

Durch Liebeleien mit Promi-Damen, wie hier mit Jenny Elvers, verursachte Yasin Mohamed viele Schlagzeilen. © imago/Panama Pictures

Dennoch erfährt der Münchner TV-Star für den offenen Umgang mit seiner Religiosität nicht nur Unterstützung, viele Follower sehen das auch kritisch. Über das negative Feedback sagt er der AZ: "Ich kann es auch nicht jedem recht machen. Wenn ich total fromm bin, dann heißt es: 'Das macht er nur, um sein Image zu bessern.' Wenn ich aber so weiter mache wie vorher, wird gesagt: 'Er hat nichts gelernt.' Egal, wie ich es auch drehe und wende, ich werde nie alle zufriedenstellen können. Wichtig ist aber nur, dass meine Besten wissen, was Sache ist."

Münchner Promi-Dame unterstützt Yasin Mohamed: "Hat ihren Ruf für mich riskiert"

Und wie schaut es mit Support aus der Münchner Promi-Szene aus? Die High Society ist nicht unbedingt bekannt dafür, nachgiebig mit Skandalen von VIPs umzugehen. Auf eine prominente Freundin kann sich Yasin Mohamed aber stets verlassen: "Giulia Siegel, die auch aus München ist, stand immer zu mir. Ich hatte nie damit gerechnet, dass sie ihren öffentlichen Ruf für mich riskiert. Aber sie hat darauf gepfiffen, um für mich da zu sein. Da habe ich gemerkt: Krass, wir halten zusammen."

Trotz seiner Erfahrungen, die Yasin Mohamed in der Reality-Branche sammeln musste, hat er noch nicht genug davon. Angesprochen auf neue Projekte sagt er lachend: "Das darf ich doch nicht erzählen. Sagen wir mal so, es hört noch nicht auf. Es kommt was, das wird sehr groß, sehr geil und sehr ehrlich."