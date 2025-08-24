Yasin Mohamed hat den Sprung in die Riege der Trash-TV-Stars geschafft. Der Münchner gilt als feierwütig und hat in der Vergangenheit auch zu harten Drogen gegriffen. Jetzt spricht er Klartext.

Yasin Mohamed hat in seiner wilden Partyzeit kaum etwas anbrennen lassen und blickt nun kritisch auf seinen Drogenkonsum zurück.

Mit Auftritten in Shows wie "Kampf der Realitystars", "The 50" oder "Love Island VIP" hat sich Yasin Mohamed einen Platz in der Riege der Trash-Promis gesichert. Im TV zeigte er sich meist von seiner wilden Seite, war flirtwillig und alkoholhaltigen Getränken nicht abgeneigt. Doch der 34-Jährige hat während seiner Party-Vergangenheit nicht nur zu Drinks gegriffen, er konsumierte auch Drogen. Wie steht er heute dazu?

Yasin Mohamed über Drogenvergangenheit: "Es gab nichts, was nicht dabei war"

In seiner Instagram-Story stellt sich Yasin Mohamed den Fragen seiner Community. Seine Fans gehen dabei aufs Ganze und wollen tiefe Einblicke in das Leben des Reality-Sternchens bekommen. So will etwa jemand wissen, welche Drogen er ausprobiert habe. Die Antwort darauf fällt überraschend ehrlich aus: "Das ist eine sehr harte Frage, die ich auch ehrlich beantworten muss: Alles! Es gibt nichts, was nicht dabei war."

Heute scheint Yasin Mohamed geläutert zu sein, denn er betont, dass sein Verhalten "nicht gut" gewesen sei: "Hatte schon ganz ekelhafte Phasen in meinem Leben. Finger weg davon." Aber warum griff der TV-Star überhaupt zu illegalen Substanzen und feierte derart exzessiv? Er sei vor seinen Emotionen geflohen, gibt er zu. Dem Konsum von Drogen scheint er inzwischen abgeschworen zu haben. Auch Alkohol spielt in seinem Leben offenbar keine große Rolle mehr, wie er bereits Ende 2024 im Gespräch mit dem Podcast " " betonte: "Ich richte meinen Fokus wieder auf das Wesentliche – Basketball, Sport, echte Freunde und das richtige Umfeld."

Trotz Drogenbeichte: Yasin Mohamed feiert weiter – aber nüchtern

Auf Partys will der Münchner hingegen nicht verzichten. Bis Oktober ist Yasin Mohamed mit "Nacht der Realitystars" auf Tour durch die deutsche Clubszene. Die Art und Weise des Feierns habe sich für ihn allerdings geändert. "Früher habe ich gefeiert, um zu flüchten und konsumieren. Jetzt gehe ich auf Tour, um euch kennenzulernen und mit euch zu feiern. Es macht einfach Spaß – kein Flüchten, kein Verdrängen."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Seine Kraft zieht er wohl aus seinem neugewonnenen Glauben. Vor wenigen Monaten offenbarte er, dass er sich einer Freikirche angeschlossen habe. "Mein zweiter Geburtstag – Danke Jesus", schrieb er damals zu einem Foto seiner Taufe. Doch die Freikirche Hillsong gilt als umstritten, es gibt Vorwürfe des Machtmissbrauchs und der Veruntreuung. Yasin Mohamed scheint dennoch in seiner Religiosität ein Ventil gefunden zu haben, um mit seinen Gefühlen besser umgehen zu können.