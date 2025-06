Brigitte "Gitti" Walbrun und Anita Eichhorn wollen Spenden und Aktive sammeln – für Bello und Co. Bei einer Tombola beim Sommerfest im Münchner Tierheim sollen etwa exklusive Backstage-Termine am Set der BR-Kultserie zu gewinnen sein.

Mischling Paul genießt die Streicheleinheiten der Hauptdarstellerinnen der Kultserie "Dahoam is Dahoam" sichtlich. "An sich ist Paulchen süß, er kann aber auch anders", warnt seine Tierpflegerin die beiden Schauspielerinnen Brigitte "Gitti" Walbrun und Anita Eichhorn. Sie wollen sich das Schmusen aber nicht nehmen lassen und kraulen den Vierbeiner unerschrocken weiter.

Walbrun und Eichhorn sind am Dienstag im Münchner Tierheim, um auf ihr Herzensanliegen Tierschutz aufmerksam zu machen. Kürzlich erst hatten sie das Tierheim in Dachau besucht (AZ berichtete) – der Ort, an dem die BR-Serie gedreht wird. Auch in München haben Walbrun und Eichhorn die Initiative ergriffen und sich selbst beim Tierheim gemeldet. Denn: Sie wollen Menschen dazu motivieren, Mitglieder im Tierschutzverein zu werden oder Patenschaften zu übernehmen. "Ich habe schon immer Tiere geliebt", sagt Eichhorn der AZ. Die Reichweite durch ihre Arbeit im TV möchte die 33-Jährige deshalb nutzen.

Auf dem Gruppenfoto zu sehen sind (v.l.): Thomas Zeiner, Geschäftsführer des Tierheims, Gitti Walbrun, Anna Murer, Tierpflegerin, Anita Eichhorn und Elena Zimmermann, Eventmanagerin im Tierheim. © Tierheim München

Walbrun (70), in der Serienhauptrolle bekannt als Rosi Kirchleitner, hat ihren letzten Hund selbst aus einem Tierheim adoptiert. "Er hat uns ausgesucht", erzählt sie. Der Vierbeiner habe ihren Sohn in die Wade gezwickt. Auch ihren jetzigen Border Collie habe sie von Menschen aufgenommen, die den Hund nicht mehr wollten.

Anita Eichhorn: "Tierheimhund ist nicht gleich Problemhund"

Eichhorn, die bei "Dahoam is Dahoam" seit 2021 die Rolle der Apothekerin Tina Brenner spielt, will mit Vorurteilen aufräumen, wie sie sagt. "Viele Leute denken, dass ein Hund aus dem Tierheim beißt, aggressiv ist, ein Problemfall sein muss, aber so ist es nicht."

Tiere sind die Schützlinge des Menschen, so lautet ihre Botschaft. "Sie selbst haben keine Stimme. Wir müssen unsere für sie erheben." Walbrun fügt hinzu: "Tiere sind auch kein Oster- oder Weihnachtsgeschenk und auch der illegale Welpenhandel muss aufhören." Dem haben Kristina Berchtold, Sprecherin des Tierheims, sowie der Geschäftsführer Thomas Zeiner, wohl nichts hinzuzufügen. Sie setzen sich täglich für den Tierschutz ein. Von dem Münchner Verein werden jährlich rund 8000 Tiere versorgt, die aus unterschiedlichsten Gründen in Not geraten sind.

Exklusive Backstage-Termine am Set zu gewinnen

Wie wollen die Frauen konkret helfen? Gemeinsame Aktionen sind in Planung: Die Schauspielerinnen wollen Spenden sammeln, etwa beim Sommerfest des Tierheims in Riem am 12. Juli, wenn sie für eine Autogrammstunde vor Ort sind. Auch exklusive Backstage-Termine am Set von "Dahoam is Dahoam" sollen dort verlost werden. Zudem will Eichhorn bei der Vermittlung der Tiere über ihren Instagram-Kanal helfen - und beide möchten sie eine Patenschaft übernehmen. Der Vierbeiner Paul wartet gerade übrigens noch auf ein neues Zuhause.

Spendenkonto des Tierschutzvereins: Sparkasse München, IBAN: DE26 7015 0000 0113 1032 53, BIC: SSKMDEMMXXX