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Münchner Society beim Bühnendinner der Bayerischen Staatsoper: "Publikum ist sehr elitär"

Illustre Gäste in München: Beim Bühnendinner der Bayerischen Staatsoper feiern Markus Söder und Papis Loveday. Welche weiteren VIPs wollten sich das Event nicht entgehen lassen?
Daniela Schwan |
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Zahlreiche Promis wollten beim Bühnendinner der Bayerischen Staatsoper dabei sein...
S.Brauer, Geoffroy Schied 12 Zahlreiche Promis wollten beim Bühnendinner der Bayerischen Staatsoper dabei sein...
Das Bühnendinner der Bayerischen Staatsoper
Geoffroy Schied 12 Das Bühnendinner der Bayerischen Staatsoper
Markus Söder mit Serge Dorny und Markus Blume
Geoffroy Schied 12 Markus Söder mit Serge Dorny und Markus Blume
Sophie-Alexandra Prinzessin von Bayern
BrauerPhotos/S.Brauer 12 Sophie-Alexandra Prinzessin von Bayern
Julia und Bernhard Frohwitter
BrauerPhotos/S.Brauer 12 Julia und Bernhard Frohwitter
Stephanie Gräfin Bruges von Pfuel Tina Gräfin von Khuen
BrauerPhotos/S.Brauer 12 Stephanie Gräfin Bruges von Pfuel Tina Gräfin von Khuen
Francis Fulton-Smith und Freundin Salomea Noëmi
BrauerPhotos/S.Brauer 12 Francis Fulton-Smith und Freundin Salomea Noëmi
Saskia Greipl-Kostantinidis
BrauerPhotos/S.Brauer 12 Saskia Greipl-Kostantinidis
Papis Loveday
BrauerPhotos/S.Brauer 12 Papis Loveday
Mauro Bergonzoli und Ehefrau Franziska Graefin von Fugger Babenhausen
BrauerPhotos/S.Brauer 12 Mauro Bergonzoli und Ehefrau Franziska Graefin von Fugger Babenhausen
Michael Schottenhamel und Sohn Severin
BrauerPhotos/S.Brauer 12 Michael Schottenhamel und Sohn Severin
Gerhard Wöhrl und Ehefrau Caroline
BrauerPhotos/S.Brauer 12 Gerhard Wöhrl und Ehefrau Caroline

In Abendrobe und Smoking feierte ein Mix aus Adeligen, alteingesessenen Geschäftsleuten, Sponsoren und VIPs ein exquisites Bühnendinner in der Bayerischen Staatsoper: Networking, Repräsentation und Engagement für den guten Zweck auf höchstem Niveau. Einnahmen und Spenden der Gala unterstützen den künstlerischen Nachwuchs.

Francis Fulton-Smith über Bühnendinner-Gäste: "Das Publikum ist sehr elitär"

Dabei: Staatsminister Markus Blume, Schauspieler Francis Fulton-Smith mit Freundin Salomea Noëmi. Er sagte der AZ: "Die Haute Volée verbringt einen wunderbaren Abend auf der Bühne. Es gibt tolle Darbietungen, ein kulinarisches und musikalisches Highlight. Das Publikum ist sehr elitär, das hat hier Niveau."

Ferner: Moderatorin Caro Matzko ("Morgen weihe ich mit Herrn Dr. Söder die historische Fraunhofer-Glashütte im ehemaligen Kloster Benediktbeuern ein"). Netzwerkerin Saskia Greipl-Kostantinidis freut sich auf den Wiesn-Anstich und hält sich während der nächsten zwei Oktoberfestwochen fit mit "Vitamin- und Powerinfusionen sowie viel Gassigehen in Schwabing mit meinem Hund". Ministerpräsident Markus Söder nahm zum ersten Mal am "Bühnendinner" teil.

Markus Söder verrät: Darauf will der Ministerpräsident nach der Wiesn verzichten

Markus Blume habe Söder quasi dazu überredet, sagte er lachend, betonte, wie wichtig es sei, die internationale Qualität in der ältesten Staatsoper Deutschlands zu halten, und dankte den Unterstützern. Der AZ erzählte er: "Ich bin natürlich öfter auf der Wiesn, das erste Wochenende ist immer das wichtigste. Das halte ich gut durch, denn ich trinke ja keinen Alkohol, nur ein Schlückchen zum Prosten. Ansonsten gibt es bei mir bei jedem Wiesn-Besuch ein Hendl, das ist sozusagen mein Wiesn-Essen. Danach aber ein halbes Jahr lang keins mehr."

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