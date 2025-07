Münchner Promis feiern am Tegernsee – Julian Nagelsmann mit Geheim-Besuch beim Polo-Turnier

Promis, Polo und Party! Bei den VIPs hat er mittlerweile einen festen Platz im Terminkalender: Der "München Sotheby’s Immobilien Polo Cup", der am ersten Juli-Wochenende im "La Tarde Polo Club" in Thann bei Holzkirchen über die Bühne ging. Auch DFB-Coach Julian Nagelsmann schaute vorbei – heimlich mit seiner Freundin Lena Wurzenberger.

Die Veranstalter, Helena Schoeller und ihr Mann, der argentinische Profi-Polospieler Juan Martin Sarli, konnten gemeinsam mit Co-Gastgeber Michael Reiss (GF "München I Sotheby’s International Realty") an den beiden Turniertagen zahlreiche prominente Pferdefans begrüßen. Praktisch: Schoeller und Sarli sind die Besitzer des Polo-Clubs.

Unter den prominenten Gästen: Tennisspieler Tommy Haas, Mode-Unternehmer-Ehepaar Veronica und Alessandro Etro, CSU-Politiker Maximilian Böltl mit Ehemann Thomas Gierling, Galeristin Sarah Kronsbein, Uschi Glas' Tochter Julia Tewaag oder Ludvig Andersson (Sohn von Abba-Sänger Benny).

Das Feiern kam auch nicht zu kurz: Am Samstagabend ging es mit den Spielern dann zur "Players Night" ins "Parkhotel Egerner Höfe" von Christian und Tanja Ehrmann in Rottach-Egern am Tegernsee – und am Sonntag dann erneut zum Poloplatz. Kondition war also gefragt!

Promis, Polo und Party – hier schaute sogar Julian Nagelsmann vorbei

Julian Nagelsmann legte dabei einen Heimlich-Auftritt hin. Der Fußball-Nationaltrainer ließ sich aber nicht auf dem Platz bei den VIP-Gästen blicken, sondern zeigte sich bei den aktiven Spielern auf der anderen Seite. Der 37-Jährige kam mit Kindern (stammen aus der Ehe mit Verena) und seiner langjährigen Lebensgefährtin Lena Wurzenberger. Nagelsmann nahm bereits vor Jahren erstmals Polo-Unterricht – und wollte unbedingt Polo-Trainer Franco Rodriguez spielen sehen, der für das Team "Philly & Phill" an den Start ging.

Tommy Haas: "Ich verbringe den Sommer immer am Schliersee"

Tommy Haas kam vom nahe gelegenen Schliersee und zünftig in Lederhose: "Ich verbringe den Sommer immer am Schliersee und die Lederhose ist für mich ein Stück Heimatgefühl." Er konnte aus Termingründen nur abends bei der "Players Night" mit dabei sein. "Morgen geht es für mich schon weiter nach London, denn Wimbledon steht vor der Tür. Ich kenne ein paar Leute hier und bin deshalb gerne zur 'Players Night' gekommen. Ich war zuvor noch nicht beim Polo in Holzkirchen, aber ich durfte über einen guten Freund den Polo Club in Palm Beach kennenlernen."

Sechs Mannschaften mit Spielern aus Argentinien, Brasilien, der Schweiz, Österreich und Deutschland traten an diesem Wochenende an zwei Tagen und in sechs Spielen gegeneinander an – und das bei Kaiserwetter und weiß-blauem Himmel. Zum bereits zweiten Mal unterstützt hatten das Turnier Christian und Tanja Ehrmann ("Bo Redley"), die auch die "Players’s Party" in ihrem Hotel ausrichteten. Dort wurde am Abend bei Top-Kulinarik von Sternekoch Thomas Kellermann gefeiert.

Gastgeber wollen Polo in Deutschland bekannter machen

Helena Schoeller und ihr Mann Juan Martin Sarli hatten das Polo-Match schon zum fünften Mal in Holzkirchen auf die Beine gestellt. Die gebürtige Münchnerin und der Argentinier sind beide selbst begeisterte Polospieler und haben sich über diesen Sport auch kennengelernt. Juan Martin Sarli ist Tierarzt und professioneller Polospieler und leitet seit 19 Jahren den familieneigenen Polo Club in der Nähe von Buenos Aires. Dort verbringen die beiden auch die Wintermonate von Oktober bis April, wenn in Argentinien Sommer und somit Polo Saison ist. "Die andere Hälfte des Jahres verbringen wir in Bayern." Ihr Ziel ist es, den Polosport allen Interessierten zugänglich zu machen.

Für Helena Schoeller war es ein wunderbares Familientreffen: Auch ihre Mutter Andrea Schoeller war dabei, die das Turnier PR-technisch unterstützt hatte, ihre Schwiegermutter aus Argentinien, Monica Sarli, sowie erstmals auch ihre Schwester Milana Schoeller mit deren Ehemann Ludvig Andersson, dem Sohn von Abba-Gründer Benny Andersson, die mit ihren beiden Kindern in Stockholm leben. "Den Sommer verbringen wir aber in München. Bayern ist einfach wunderschön", so Milana Schoeller, die eine erfolgreiche Künstlerin ist: "Derzeit bin ich bei der Glockenbach Biennale in München vertreten, die noch bis 13. Juli geht."

Stephanie Freifrau von Luttitz und ihr Lebensgefährte Konstantin von Randow kamen mit Baby August (neun Monate alt): "Wir waren mit ihm schon beim Fußball, jetzt ist der Pferdesport an der Reihe", meinen sie schmunzelnd.

Julia Tewaag: Tochter von Uschi Glas kommt mit Zwillingen

Uschi Glas' Tochter Julia Tewaag hatte ihren Mann Tobias Frank und ihre Zwillingssöhne (3) mitgebracht: "Ich bin mit Helenas Schwester Milana zur Schule gegangen. Hier beim Polo-Turnier bin ich schon seit 2021 mit dabei."

CSU-Politiker Maximilian Böltl kam mit seinem Mann Tom Gierling, aber erst zum Abend-Event: "Ich war zuvor beim Dorffest in Kirchheim", erzählte er. Mit dem Polo-Sport hat er selbst bislang keine Erfahrung gemacht: "Erst einmal mache ich dieses Jahr die Platzreife beim Golfen."