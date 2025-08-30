Münchner Promis bei Ludwig Beck: "Wiesn-Warm-up "in Tracht

Nachts im Kaufhaus: Ludwig Beck heizt die Wiesn-Vorfreude an - und feiert am Donnerstag mit Schauspielern, Influencern und Co. am Münchner Marienplatz

Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude: Frei nach diesem Motto feiert das Münchner Traditionskaufhaus Ludwig Beck den Beginn der fünften Jahreszeit schon Ende August, also gut drei Wochen vor dem offiziellen Beginn des Oktoberfestes, mit einer großen Trachten-Party.

Vorstandsvorsitzender Christian Greiner hatte nach Geschäftsschluss in die Trachtenabteilung im vierten Stock geladen.

Diese Münchner VIPs kommen zur Party

Unter den geladenen Gästen sind auch zahlreiche Prominente: So etwa der neue Wiesn-Chef Christian Scharpf (Referent für Arbeit und Wirtschaft bei der Stadt München), Schauspieler Michel Guillaume, Musiker und Fotograf Mike Kraus mit seiner Frau Coco, das Wiesn-Wirtepaar Peter Reichert und Franziska Kohlpaintner ("Bräurosl"), Trachten-Designerin und Moderatorin Anja Gräfin von Keyserlingk, Fitness-Expertin Barbara Klein, Galeristin Sarah Kronsbein, Influencerin Julia Haupt und Moderator Michael Sporer.

Frauenpower bei Ludwig Beck: DJane Sandy Greiner (v.r.), Anja Gräfin von Keyserlingk und Mariele Litzlfelder bei der Party zum "Wiesn Warm-Up" in München. © BrauerPhotos / G.Nitschke

"Wiesn-Warm-up" ist Tradition bei Ludwig Beck

Schon in den Vorjahren hatte es bei Ludwig Beck immer ein Event im Vorfeld des Oktoberfestes gegeben – mittlerweile eine schöne Tradition: "Und es ist eine große Ehre für uns, dass sich alle so herausputzen", freute sich Gastgeber Christian Greiner.

Auch eine Tradition ist es, dass der Wiesn-Chef das Fass anzapft. Dieses Jahr übernahm diese Aufgabe erstmals der neue Wiesn-Chef Christian Scharpf, mit zwei geschickten Schlägen.

Wiesn-Chef Christian Scharpf darf schonmal das Anzapfen üben: Das gelingt bei Ludwig Beck mit zwei geschickten Schlägen. Foto: BrauerPhotos / G.Nitschke © BrauerPhotos / G.Nitschke

Michel Guillaume: "Habe in sechs Wochen acht Kilo abgenommen"

Schauspieler und Neu-Single Michel Guillaume (er hat sich kürzlich von seiner Frau Georgia getrennt) kam solo. Für ihn war es quasi ein Wiesn-Ersatzprogramm: "Ich bin ja jetzt Single – wir haben uns einvernehmlich getrennt – und dürfte nun theoretisch auf der Wiesn flirten… Aber leider habe ich gar keine Zeit für die Wiesn, da ich Theater spiele. Wenn, könnte ich nur mal vormittags auf die Wiesn. Umso mehr freue ich mich heute hier dabei zu sein."

Die Lederhose saß locker bei ihm: "Ich habe in sechs Wochen acht Kilo abgenommen", erzählte er.

Neu-Single Schauspieler Michel Guillaume kommt solo zum Wiesn-Warm-up bei Ludwig Beck. © BrauerPhotos / G.Nitschke

Musiker Mike Kraus freut sich auf die Wiesn - und seinen Urlaub

Musiker und Fotograf Mike Kraus (Sohn von Peter Kraus) trug lässig Jeans und Janker: "Die Lederhose hebe ich mir für die Wiesn auf. Für uns geht es jetzt erst einmal noch in den Urlaub, aber ich freue mich schon sehr auf die Wiesn. Hier bekommt man heute schon einen wunderbaren Vorgeschmack auf die Trends."

Auch das Wiesn-Wirtepaar Franziska Kohlpaintner und Peter Reichert geben sich am Donnerstagabend bei Ludwig Beck die Ehre. © BrauerPhotos / G.Nitschke

"Bräurosl"-Wirte: "Vorfreude steigt von Tag zu Tag"

Auch das Wirtepaar Peter Reichert und Franziska Kohlpaintner ("Donisl"; Bräurosl") ließ es sich nicht nehmen, trotz des bevorstehenden Wiesntrubels mit dabei zu sein; "Wir sind quasi Nachbarn und da ist es Ehrensache für uns, heute zu kommen." Wie eingespannt sind die beiden in die Wiesn-Vorbereitungen? "Wir sind konzentriert, im Endspurt und die Vorfreude steigt von Tag zu Tag."