Münchner Milliardärstochter mit Prinzen verlobt: Katharina von Baumbach heiratet Leopold von Baden

Leopold Erbprinz von Baden hat sich mit der Münchnerin Katharina von Baumbach verlobt. Die Milliardärstochter und der Cousin von Prinz William wollen 2027 vor den Altar treten.

Im Haus Baden steht eine Hochzeit an: Leopold Erbprinz von Baden hat sich mit der Unternehmerin Katharina von Baumbach verlobt.

Im Haus Baden steht eine Hochzeit an: Leopold Erbprinz von Baden (24) hat sich mit der Münchner Unternehmerin Katharina von Baumbach verlobt. Die Hochzeit sei für das kommende Jahr geplant, teilte die Familie auf Schloss Salem mit. Leopold ist der älteste Sohn von Bernhard Markgraf von Baden und Stephanie Markgräfin von Baden.

Mit britischen Royals verwandt: Prinz von Baden heiratet Münchnerin

Die Familie von Baden hat Verwandtschaftsverhältnisse bis ins britische Königshaus. Leopold von Baden ist damit ein entfernter Cousin von Prinz William.

Der 24-Jährige studierte laut Mitteilung internationale Beziehungen in Madrid und Tel Aviv und arbeite heute für ein Start-up-Unternehmen in Hamburg. Seine Verlobte Katharina von Baumbach wurde 1999 geboren und ist als selbstständige Unternehmerin im Event-Management in München tätig. Ihr Vater ist Unternehmer und Land- und Forstwirt Ferdinand von Baumbach, der zur Eigentümerfamilie des globalen Pharmakonzerns Boehringer Ingelheim gehört.