Promi-Partys zum Münchner Filmfest: Hier lassen es die VIPs krachen

Das erste Wochenende des 43. Münchner Filmfests ist vorbei. Die AZ weiß, auf welchen exklusiven Partys in der Stadt Veronica Ferres, Armin Rohde und Co. gefeiert haben.

Constantin Lücke, Rick Kavanian und Pasquale Aleardi bei der 9. Party der Filmproduktion NEUESUPER in der Villa von Blofeld am Sonntag.

Michael Tinnefeld/API 6 Constantin Lücke, Rick Kavanian und Pasquale Aleardi bei der 9. Party der Filmproduktion NEUESUPER in der Villa von Blofeld am Sonntag.

Armin Rohde und Miroslav Nemec bei der 9. Party der Filmproduktion NEUESUPER in der Villa von Blofeld in München.

Michael Tinnefeld/API 6 Armin Rohde und Miroslav Nemec bei der 9. Party der Filmproduktion NEUESUPER in der Villa von Blofeld in München.

Große Wiedersehensfreude: Adele Neuhauser und Michael Brandner beim Agentur-Scenario-Sommerfest im Rahmen des 43. Filmfest München am Montag.

BrauerPhotos / G.Nitschke 6 Große Wiedersehensfreude: Adele Neuhauser und Michael Brandner beim Agentur-Scenario-Sommerfest im Rahmen des 43. Filmfest München am Montag.

Wenn in München plötzlich an jeder Ecke die Promis lauern, ist - nein, nicht Wiesn - sondern Filmfest! Das Auftakt-Wochenende ist vorbei und das "Who is Who" der Medienbranche trieb sich bereits auf allerlei rauschenden Partys in der Stadt herum. Wo? Die AZ weiß Bescheid: So feierten etwa Promis wie Yvonne Catterfeld und Veronica Ferres am Samstag beim Moonlake-Entertainment-Brunch im Bayerischen Hof.

Veronica Ferres über aktuelle Filmprojekte: "Es lief schonmal schlechter"

Ferres dreht aktuell wieder ohne Unterlass, wie sie der AZ am Rande der Veranstaltung erzählt: "Ich bin sehr dankbar, dass es gerade wieder so gut bei mir läuft - toi, toi, toi, es war schonmal schlechter."

Prominente Poolparty: Wo Rick Kavanian und Co. sich abkühlen

Am Sonntag lud die Produktionsfirma NEUESUPER zur exklusiven Party in die Villa von Blofeld. Der Einladung folgten etwa Rick Kavanian, Miroslav Nemec oder Armin Rohde.

Und sogar am Montag wurde weitergefeiert: Adele Neuhauser und Co. trafen sich beim Agentur-Scenario-Sommerfest im Marie-Therese-Gasthaus und VIPs wie Annette Frier oder David Dietl brunchten gemütlich beim "Ziegler Film Weißwurst-Frühstück".