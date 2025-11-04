München statt Hollywood: US-Star Jaymes Butler verrät, warum er lieber in Bayern lebt
Im Gegensatz zu anderen Großstädten hat München einen ganz besonderen Flair: Mit dem Englischen Garten gibt es hier einen der größten Stadtparks der Welt, mit dem Oktoberfest gibt es alljährlich die größte Bierparty überhaupt und die Berge sind nur einen Katzensprung entfernt. Diese Vorzüge weiß auch ein bekannter Schauspieler aus Hollywood zu schätzen. Warum er lieber in der Isarmetropole statt in Los Angeles wohnt, hat er der AZ verraten.
Münchner US-Schauspieler: Mit diesem Hollywoodstar ist Jaymes Butler gut befreundet
Jaymes Butler ist bereits seit Jahrzehnten gut im internationalen Filmgeschäft beschäftigt. Der Schauspieler übernahm bereits Rollen in XXL-Produktionen wie "Resident Evil" (2002), "Mission Impossible III" (2006), "Snowden" (2016) und "The Brutalist" (2024) und stand mit Stars wie Samuel L. Jackson, Dwayne "The Rock" Johnson und Michelle Rodríguez vor der Kamera. Dabei entstanden auch private Freundschaften, wie er im AZ-Gespräch ausplaudert: "Milla Jovovich ist durch die gemeinsame Arbeit tatsächlich eine enge Freundin geworden – auch Michelle Rodriguez."
Der gebürtige US-Amerikaner dreht aber nicht nur für Produktionen in Hollywood, auch in Deutschland wird Jaymes Butler als Schauspieler gut gebucht – und kommt bei seinen deutschen Kollegen sehr ins Schwärmen: "Heiner Lauterbach ist ein großartiger Typ und sehr talentiert. Ingo Naujoks schätze ich ebenfalls sehr. Einer meiner ersten Filme in Deutschland war mit Ingo Naujoks und Maria Schrader. Ingo ist einer der unterschätztesten Schauspieler in Deutschland."
Hollywood ade: Deshalb lebt Jaymes Butler lieber in München
Aber warum hat sich Jaymes Butler für München als Wohnort entschieden, wenn sich der größte Teil seiner Arbeit in den USA abspielt? Der AZ verriet er dazu: "Ich lebe in München, denn ich habe Familie hier. Ich arbeite aber zu 90 Prozent in den Vereinigten Staaten." Für den US-Star war aber nicht nur die familiäre Bindung zur bayerischen Landeshauptstadt ausschlaggebend: "Ich mag München sehr, in Amerika geht viel verrückte Schei** ab." Die politische Situation seiner Heimat versetzt Jaymes Butler in Sorge, weshalb er lieber in Deutschland lebt, wie er betont: "Ich liebe es hier. Die Menschen sind sehr nett, besonders in Deutschland. Die Probleme werden hier nicht derart kultiviert wie in Amerika."
Aktuell ist Jaymes Butler in der neuen Staffel von "X-Factor: Das Unfassbare" zu sehen, die seit dem 1. November auf RTLZWEI ausgestrahlt wird. Über fehlende Angebote aus Hollywood kann er sich trotz Wohnort im Ausland also nicht beschweren.
- Themen:
- Adrien Brody
- Heiner Lauterbach
- Oktoberfest
