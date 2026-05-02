München nimmt Abschied von Mario Adorf – viele prominente Gäste auf Trauerfeier

Trauer und tiefe Verbundenheit in München: Bei einer bewegenden Trauerfeier für Mario Adorf nahmen prominente Wegbegleiter, Familie und Freunde Abschied von der Schauspiel-Ikone. In der St. Michael Kirche herrschte eine emotionale Atmosphäre – anschließend traf man sich im Bayerischen Hof.

BrauerPhotos / G.Nitschke (digital-BrauerPhotos) 11 Veronica Ferres (m.) neben David Dietl – mit dessen Vater war Ferres ein knappes Jahrzehnt liiert.

Waren gute Freunde und aus der gleichen Schauspiel-Generation: Senta Berger (hier im Bild) und Mario Adorf.

BrauerPhotos / G.Nitschke (digital-BrauerPhotos) 11 Waren gute Freunde und aus der gleichen Schauspiel-Generation: Senta Berger (hier im Bild) und Mario Adorf.

Veronica Ferres auf dem Weg zur Trauerfeier für Mario Adorf vor der Jesuitenkirche Sankt Michael am 2. Mai 2026.

ABR-Pictures/W. Breiteneicher 11 Veronica Ferres auf dem Weg zur Trauerfeier für Mario Adorf vor der Jesuitenkirche Sankt Michael am 2. Mai 2026.

Trauerfeier für Mario Adorf in der Jesuitenkirche Sankt Michael: Ein Gast hat Autogrammkarten der Schauspiel-Legende mitgebracht und auf einem Schild drapiert.

ABR-Pictures/W. Breiteneicher 11 Trauerfeier für Mario Adorf in der Jesuitenkirche Sankt Michael: Ein Gast hat Autogrammkarten der Schauspiel-Legende mitgebracht und auf einem Schild drapiert.

Ein schwerer Weg für Witwe Monique Adorf: Unterwegs zur Trauerfeier für ihren verstorbenen Mann Mario Adorf in Begleitung von Michael Stark (r.; zu Lebzeiten Manager des Schauspielers).

BrauerPhotos / G.Nitschke (digital-BrauerPhotos) 11 Ein schwerer Weg für Witwe Monique Adorf: Unterwegs zur Trauerfeier für ihren verstorbenen Mann Mario Adorf in Begleitung von Michael Stark (r.; zu Lebzeiten Manager des Schauspielers).

Es war ein stiller, würdevoller und zugleich bewegender Abschied von einem der ganz Großen. Am Samstagnachmittag (2. Mai) wurde Schauspiel-Legende Mario Adorf ("Winnetou", "Die Blechtrommel", "Der große Bellheim", "Kir Royal") in der Münchner St. Michael Kirche im engsten Kreis geehrt. Nur geladene Gäste hatten Zugang zur Trauerfeier, um dem im Alter von 95 Jahren verstorbenen Schauspieler die letzte Ehre zu erweisen. Etwa 200 Gäste waren anwesend. Auch Adorfs Ehefrau Monique (81) war gekommen. Die beiden lernten sich 1968 über Schauspielerin Brigitte Bardot (†91) kennen und lieben. 1968 heirateten sie. Ebenfalls anwesend war Tochter Stella Adorf (62).

Würdiger Abschied: Trauerfeier für Mario Adorf in der Kirche

Schon vor Beginn der Zeremonie lag eine besondere Stimmung in der Luft. Wegbegleiter, Freunde und prominente Gäste trafen sichtlich bewegt ein. Viele von ihnen verbanden jahrzehntelange Erinnerungen mit Adorf – auf der Bühne, vor der Kamera und im privaten Leben.

Zwei überdimensionale Portraits der Filmlegende auf schwarzem Hintergund zierten den Altar sowie weiße Kerzen und weiße Chrysanthemen. Etwa 200 Gäste mit hoher VIP-Dichte waren am Samstag in der St. Michaels Kirche in der proppevollen Neuhauser Straße, jede Menge Schaulustiger inklusive. Die AZ mischte sich unter die Trauergäste.

Trauerfeier für Mario Adorf: Bilder am Altar zeigen die Film-Ikone in schwarz-weiß. © ABR-Pictures/W.Breiteneicher

In der Kirche selbst wurde es schließlich still: In einer sehr persönlichen und emotionalen Zeremonie wurde an das außergewöhnliche Leben und Wirken des Schauspielers erinnert. Tochter Stella Maria Adorf schloss ihre Ansprache mit den Worten: "Wir waren Kumpel, und wie gerne würde ich ihm jetzt zurufen: "Da capo, Mario!" (Zu deutsch in etwa: "Spiel’s noch einmal!")

München lag ihm am Herzen: An den Kammerspielen begann Adorfs Weltkarriere

Adorf liebte München, die Stadt war ihm über viele Jahre hinweg ein Zuhause. Gemeinsam mit seiner Frau lebte er hier zeitweise. Dass München für Adorf weit mehr als nur eine Station war, zeigte sich an vielen Stellen: Bereits in den Fünfzigern begann an den Münchner Kammerspielen seine große internationale Karriere. In Schwabing besaß er zudem ein großzügiges Apartment – ein Rückzugsort in einer Stadt, die ihm stets besonders am Herzen lag.

Prominente Gäste erweisen Adorf letzte Ehre

Unter den Trauergästen befanden sich zahlreiche bekannte Gesichter aus Film, Fernsehen und Kultur. Viele kamen, um einem Weggefährten die letzte Ehre zu erweisen – und um sich gemeinsam zu erinnern. Darunter: Tochter Stella Maria Adorf, Uschi Glas, Senta Berger, Dominik Elstner (Sohn von Hannelore Elsner, die das "t" aus ihrem bürgerlichen Nachnamen strich), Iris Berben, Günter Netzer, Veronica Ferres, David Dietl und Michael Graeter.

Veronica Ferres auf dem Weg zur Trauerfeier für Mario Adorf vor der Jesuitenkirche Sankt Michael am 2. Mai 2026. © ABR-Pictures/W. Breiteneicher

Veronica Ferres lernte Adorf beim Dreh der Kult-Komödie "Rossini" (Regie: Helmut Dietl) kennen und nennt ihn den "warmherzigsten Menschen". Sie erzählte: "Mein Vater und Mario Adorf waren das gleiche 'Baujahr', waren befreundet und auch ich mit ihm 35 Jahre lang. Wir sind zusammen in den Urlaub gefahren. Das war jetzt ein ganz, ganz schwerer Abschied", so die Schauspielerin. Regisseur David Dietl (Sohn von Helmut Dietl, mit dem Ferres von 1990 bis 1999 liiert war), sagte: "Mein Vater und er waren sehr eng. Ich bin heute hier, um die Veronica zu begleiten. Und um ihm die letzte Ehre zu erweisen".

Senta Berger winkte gleich der Fotografen- und Journalistenmeute ab: "Ich bin spät dran, sag aber nur so viel: Mario Adorf war mein Lebensfreund".

Witwe Monique Faye kam mit einem VIP-Shuttle vom Hotel Bayerischer Hof, nahm Trauerbekundigungen und Anteilnahmen der Umstehenden entgegen und dankte auf Französisch: "Merci beaucoup – vielen Dank". Sie wirkte gefasst.

Zu Tränen gerührt

Wie Adorf mit Frankreich verbunden: Günter Netzer mit Ehefrau Elvira. © ABR-Pictures/W.Breiteneicher

Der ehemalige Fußballstar Günter Netzer, mit Ehefrau Elvira, resümierte: "Mario war ein großartiger Mensch, ich bin froh, dass ihn über sehr viele Jahrzehnte lang auf seinem Lebensweg begleiten durfte", sagte er mit tränenerstickter Stimme und wischte sich eine Träne aus den Augen.

Empfang im Fünf-Sterne-Hotel Bayerischer Hof

Nach der Zeremonie zog die Gesellschaft mit einem schwarzen Shuttle-Bus weiter in den Bayerischer Hof, wo ein Empfang im Dachgarten-Restaurant stattfindet. In ruhiger Atmosphäre wird hoch über den Dächern Münchens, bei Sonnenschein und 24 Grad, gemeinsam dem Schauspieler gedacht.

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Und gerade dieser Ort trägt TV-Erinnerung in sich: Hier entstanden in den Achtzigern Szenen der Kultserie "Kir Royal", in der Adorf als schillernder Kleberfabrikant "Heinrich Haffenloher" am Pool des Luxushotels brillierte ("Isch scheiß disch sowatt von zu mit meinem Jeld").

Bestattung nach Einäscherung: Letzte Ruhe in Saint-Tropez

Auch wenn München für Mario Adorf eine wichtige Rolle spielte, wird seine letzte Ruhestätte in Frankreich liegen. Der Schauspieler wurde bereits eingeäschert. Seine Beisetzung soll in den kommenden Wochen im engsten Familienkreis auf dem Cimetière marin de Saint-Tropez erfolgen – mit Blick auf das Mittelmeer. Saint-Tropez war für Adorf und seine Frau Monique ein ganz besonderer Ort. Dort verbrachten sie viele gemeinsame Sommer, fernab des Rampenlichts.

Die beiden hatten bis zuletzt aber auch einen Zweitwohnsitz in der Adalbertstraße in Schwabing – in einem Altbau mit hohen Decken, edlem Parkett, Antiquitäten, Kunst und Erinnerungsstücken aus aller Welt.

Mario Adorf hinterlässt Ehefrau, Tochter und Enkel

Mit Mario Adorf verliert die Filmwelt eine prägende Persönlichkeit. Er hinterlässt seine Ehefrau Monique, Tochter Stella (62) sowie Enkel Julius (22). Stella stammt aus einer früheren Beziehung mit der Schauspielerin Lis Verhoeven (†88).