Kult-Moment von Mario Adorf: Dieser Satz in "Kir Royal" machte ihn unsterblich

Mit Mario Adorf verliert das deutsche Kino und Fernsehen eine seiner größten Schauspiellegenden. Unvergessen bleibt auch sein Auftritt im TV-Klassiker "Kir Royal“ – und ein Satz, der Fernsehgeschichte schrieb. Ein Blick zurück auf die Kultserie und ihre besten Momente.

"Ist der Danziger schon tot? Ruf in der Klinik an und frag, blöde Kuh!" (Baby schimpft seine Sekretärin, weil er einer heißen Story über einen schwer erkrankten Komponisten auf der Spur ist, und sie noch nicht in der Klinik angerufen hat)

BR/WDR 27 "Ist der Danziger schon tot? Ruf in der Klinik an und frag, blöde Kuh!" (Baby schimpft seine Sekretärin, weil er einer heißen Story über einen schwer erkrankten Komponisten auf der Spur ist, und sie noch nicht in der Klinik angerufen hat)

"Ja ich weiß. Ein Journalist ist einer, der seinen Beruf verfehlt hat. Das könnte man aber von einem Polizisten auch sagen." (Baby Schimmerlos zum Münchner Polizeipräsidenten)

BR/WDR 27 "Ja ich weiß. Ein Journalist ist einer, der seinen Beruf verfehlt hat. Das könnte man aber von einem Polizisten auch sagen." (Baby Schimmerlos zum Münchner Polizeipräsidenten)

„Ich hoffe, Du bist Dir darüber im Klaren, dass Du unsere Beziehung entscheidend belastest – wenn nicht sogar gerade zerstört hast." (Auch Mona hat den neuen Marines-Look und Baby ist stinksauer.)

BR/WDR 27 „Ich hoffe, Du bist Dir darüber im Klaren, dass Du unsere Beziehung entscheidend belastest – wenn nicht sogar gerade zerstört hast." (Auch Mona hat den neuen Marines-Look und Baby ist stinksauer.)

"Edda, wie siehst Du denn aus. Was hast Du denn für Haare auf dem Kopf. in diesem Faschisten-Fummel." (Der Fotograf zu Sekretärin Edda, als er ihren neuen Kurzhaarschnitt sieht).

BR/WDR 27 "Edda, wie siehst Du denn aus. Was hast Du denn für Haare auf dem Kopf. in diesem Faschisten-Fummel." (Der Fotograf zu Sekretärin Edda, als er ihren neuen Kurzhaarschnitt sieht).

"Was? 150 Zeilen! Das ist ja eine Dreiveirtel-Seite. Was soll ich denn da schreiben, es ist ja nichts los in derer scheiß Stadt momentan!" (Baby ist sauer, weil er von seiner Sekretärin die Platzvergabe erfahren hat.)

BR/WDR 27 "Was? 150 Zeilen! Das ist ja eine Dreiveirtel-Seite. Was soll ich denn da schreiben, es ist ja nichts los in derer scheiß Stadt momentan!" (Baby ist sauer, weil er von seiner Sekretärin die Platzvergabe erfahren hat.)

„Feldherrn-Halle ist immer gut, Herr Abgeordneter – aber nicht wie Christus am Kreuz!“ (Babys Fotograf gibt einem Politiker Tipps für ein Foto-Motiv)

BR/WDR 27 „Feldherrn-Halle ist immer gut, Herr Abgeordneter – aber nicht wie Christus am Kreuz!“ (Babys Fotograf gibt einem Politiker Tipps für ein Foto-Motiv)

„Geh mit mir aufs Klo und gib mir deinen Smoking!“ (Baby zu seinem Fotografen Herbie, als er tropfnass bei einer Party ankommt und dringend eine andere Garderobe benötigt)

BR/WDR 27 „Geh mit mir aufs Klo und gib mir deinen Smoking!“ (Baby zu seinem Fotografen Herbie, als er tropfnass bei einer Party ankommt und dringend eine andere Garderobe benötigt)

"Sei ganz lieb, Mona und putz in aller Ruhe weiter." (Babys Freundin schrubbt den Boden in dem Schloss, dass der Klatschreporter gerade gekauft hat.)

BR/WDR 27 "Sei ganz lieb, Mona und putz in aller Ruhe weiter." (Babys Freundin schrubbt den Boden in dem Schloss, dass der Klatschreporter gerade gekauft hat.)

„Ich find’, die Wahrheit kann man überall schreiben“ (Baby zu seiner Verlegerin, als die sich über einen Klatsch-Artikel beschwert).

BR/WDR 27 „Ich find’, die Wahrheit kann man überall schreiben“ (Baby zu seiner Verlegerin, als die sich über einen Klatsch-Artikel beschwert).

„Ich kann mich ned konzentrieren, wenn Du mir dauernd Deine Titten zeigst“ (Baby bittet seine Sekretärin Edda, ihre Bluse zu schließen)

BR/WDR 27 „Ich kann mich ned konzentrieren, wenn Du mir dauernd Deine Titten zeigst“ (Baby bittet seine Sekretärin Edda, ihre Bluse zu schließen)

„Was war gleich nochmal der Anlass?“ – „Ja allgemein, so schöner Abend und so“. (Der Ministerpräsident erkundigt sich bei der TV-Moderatorin, warum er egentlich auf der Gala ist.)

BR/WDR 27 „Was war gleich nochmal der Anlass?“ – „Ja allgemein, so schöner Abend und so“. (Der Ministerpräsident erkundigt sich bei der TV-Moderatorin, warum er egentlich auf der Gala ist.)

"Jetzt hau ich ihn in die Pfanne. Da wird er sich anschauen wo er hinkommt mit seiner Einschaltquote. Der Strichbua, der kokainistische!" (Baby ärgert sich über den Manager eines Schauspielers, der nicht mit ihm kooperieren will.)

BR/WDR 27 "Jetzt hau ich ihn in die Pfanne. Da wird er sich anschauen wo er hinkommt mit seiner Einschaltquote. Der Strichbua, der kokainistische!" (Baby ärgert sich über den Manager eines Schauspielers, der nicht mit ihm kooperieren will.)

„Geh weida, steh’ auf, schleich’ Di!“ (Baby Schimmerlos zu einer blonden Bekanntschaft, die nach einer Party am nächsten Morgen nackt in seinem Bett liegt.)

BR/WDR 27 „Geh weida, steh’ auf, schleich’ Di!“ (Baby Schimmerlos zu einer blonden Bekanntschaft, die nach einer Party am nächsten Morgen nackt in seinem Bett liegt.)

Haffenloher zu Baby: „Ich mach Dich fertig. Ich kauf Dich einfach. Ich kauf Deine Villa und stell Dir noch einen Ferrari davor. Deinem Weib schick’ ich jeden Tag einen Fünfkaräter. Ich schieb es Dir hinten und vorne rein. Ich scheiß’ Dich so zu mit meinem Geld, dass Du keine ruhige Minute mehr hast. ... Gegen meine Kohle hast Du doch gar keine Chance. „

BR/WDR 27 Haffenloher zu Baby: „Ich mach Dich fertig. Ich kauf Dich einfach. Ich kauf Deine Villa und stell Dir noch einen Ferrari davor. Deinem Weib schick’ ich jeden Tag einen Fünfkaräter. Ich schieb es Dir hinten und vorne rein. Ich scheiß’ Dich so zu mit meinem Geld, dass Du keine ruhige Minute mehr hast. ... Gegen meine Kohle hast Du doch gar keine Chance. „

"Ich will jetzt endlich mal die Sau rauslassen!" (Haffenloher bittet Baby am Pool, endlich mal eine Geschichte über ihn zu schreiben)

BR/WDR 27 "Ich will jetzt endlich mal die Sau rauslassen!" (Haffenloher bittet Baby am Pool, endlich mal eine Geschichte über ihn zu schreiben)

"Wenn Du das so blöd findest, dann geh heim! Lieber wär’s mir schon als dass ich mir dauernd Deine saure Lätschn anschauen muss!" (Baby zu Mona, als die gelangweilt in der Ecke sitzt, während die Gäste im Champs Elysée die Sau raus lassen).

BR/WDR 27 "Wenn Du das so blöd findest, dann geh heim! Lieber wär’s mir schon als dass ich mir dauernd Deine saure Lätschn anschauen muss!" (Baby zu Mona, als die gelangweilt in der Ecke sitzt, während die Gäste im Champs Elysée die Sau raus lassen).

„Nach Hause, nach Hause, nach Hause geh’n wir nicht. Bis dass der Tag anbricht“: Haffenloher singt im Taxi und klebt dem Fahrer auch einen Tausender an die Stirn.

BR/WDR 27 „Nach Hause, nach Hause, nach Hause geh’n wir nicht. Bis dass der Tag anbricht“: Haffenloher singt im Taxi und klebt dem Fahrer auch einen Tausender an die Stirn.

„Geld regiert die Welt, und für Geld mach ich alles, Herr Generaldirektor Haffenloher“ (Ein Kellner zu Haffenloher, als der ihm einen Tausender hinstreckt).

BR/WDR 27 „Geld regiert die Welt, und für Geld mach ich alles, Herr Generaldirektor Haffenloher“ (Ein Kellner zu Haffenloher, als der ihm einen Tausender hinstreckt).

"Dich kauf ich doch. Steh mal stramm, Du römischer Jammerlappen!“ (Generaldirektor Haffenloher faltet einen Kellner im Villa Medici, einem Nobelrestaurant, zusammen)

BR/WDR 27 "Dich kauf ich doch. Steh mal stramm, Du römischer Jammerlappen!“ (Generaldirektor Haffenloher faltet einen Kellner im Villa Medici, einem Nobelrestaurant, zusammen)

„Ruf in den anderen Kneipen an. Hol den Michi an die Strippe! Sag, er soll alle rüber bringen. Und sag vor allen Dingen, sie können fressen und saufen was sie wollen. Gratis, franko und umsonst“ (Der Besitzer des Lokals "Champs Elysee" ruft einen stadtbekannten Schnorrer an, als Baby Schimmerlos in seinem Lokal auftaucht und kein einziger Promi im Restaurant sitzt.

BR/WDR 27 „Ruf in den anderen Kneipen an. Hol den Michi an die Strippe! Sag, er soll alle rüber bringen. Und sag vor allen Dingen, sie können fressen und saufen was sie wollen. Gratis, franko und umsonst“ (Der Besitzer des Lokals "Champs Elysee" ruft einen stadtbekannten Schnorrer an, als Baby Schimmerlos in seinem Lokal auftaucht und kein einziger Promi im Restaurant sitzt.

„Du schreibst doch sonst auch über jeden Deppen!" (Sagt Babys Freundin Mona, als der ablehnt, über einen Fliesenleger zu schreiben, nur damit er einen neuen Boden in der Schimmerlos-Wohnung billiger verlegt).

BR/WDR 27 „Du schreibst doch sonst auch über jeden Deppen!" (Sagt Babys Freundin Mona, als der ablehnt, über einen Fliesenleger zu schreiben, nur damit er einen neuen Boden in der Schimmerlos-Wohnung billiger verlegt).

"Warum schreibst Du nicht, dass der Champagner gestern fabelhaft war. Schon hast Du zehn Kisten davon im Hause." (Fotograf Herbie Fried gibt Klatschreporter Baby Schimmerlos Tipps, wie er seine hohe Spesen-Rechnung in den Griff bekommt)

BR/WDR 27 "Warum schreibst Du nicht, dass der Champagner gestern fabelhaft war. Schon hast Du zehn Kisten davon im Hause." (Fotograf Herbie Fried gibt Klatschreporter Baby Schimmerlos Tipps, wie er seine hohe Spesen-Rechnung in den Griff bekommt)

"Kir Royal - Aus dem Leben eines Klatschreporters": Hier kommen die Kult-Sprüche! Viel Spaß beim Klicken!

BR/WDR 27 "Kir Royal - Aus dem Leben eines Klatschreporters": Hier kommen die Kult-Sprüche! Viel Spaß beim Klicken!

Für Baby Schimmerlos lieferte in den 80er Jahren die Klatsch-Reporter-Legende Michael Graeter die Vorlage (hier im Bild mit Dietl), der für die Abenzeitung aus der Münchner Schickeria berichtete.

Klaus Primke 27 Für Baby Schimmerlos lieferte in den 80er Jahren die Klatsch-Reporter-Legende Michael Graeter die Vorlage (hier im Bild mit Dietl), der für die Abenzeitung aus der Münchner Schickeria berichtete.

Dabei beschreibt Dietl ein München, dass es so nicht mehr gibt. Die Folgen der Serie starteten stets mit dem markanten Pfiff...

BR/WDR 27 Dabei beschreibt Dietl ein München, dass es so nicht mehr gibt. Die Folgen der Serie starteten stets mit dem markanten Pfiff...

"Die lassen doch jetzt sicher alle irgendwo die Sau raus. Die hätten mich doch mitnehmen können. Dabei sein ist doch alles!"(Generaldirektor Haffenloher sitzt alleine im Edel-Lokal Villa Medici und würde so gerne mit Baby Party machen)

BR/WDR 27 "Die lassen doch jetzt sicher alle irgendwo die Sau raus. Die hätten mich doch mitnehmen können. Dabei sein ist doch alles!"(Generaldirektor Haffenloher sitzt alleine im Edel-Lokal Villa Medici und würde so gerne mit Baby Party machen)

Mit dem Tod von Mario Adorf im Alter von 95 Jahren erinnert sich Deutschland an einen Schauspieler, der über Jahrzehnte Film- und Fernsehgeschichte geprägt hat. Einer seiner unvergesslichsten Auftritte stammt ausgerechnet aus einer Nebenrolle: In Helmut Dietls Kultserie "Kir Royal“ spielte Adorf den neureichen Provinzindustriellen Heinrich Haffenloher – und lieferte mit "Isch scheiß disch sowas von zu mit meinem Geld“ einen der legendärsten Sätze der deutschen TV-Geschichte.

Der Mehrteiler über das Münchner Bussi-Business gilt bis heute als einer der großen Klassiker des deutschen Fernsehens. Als "Kir Royal – Aus dem Leben eines Klatschreporters“ Mitte der 1980er-Jahre erstmals ausgestrahlt wurde, traf die bissige Satire über Medien, Macht und gesellschaftliche Eitelkeiten einen Nerv der Zeit.

Unvergesslicher Moment: Der Auftritt von Mario Adorf

Im Mittelpunkt stand Franz Xaver Kroetz als Klatschkolumnist Baby Schimmerlos, der für die fiktive "Münchner Allgemeine Tageszeitung“ (MATZ) schrieb – eine Zeitung, die stark an reale Boulevardblätter erinnerte. Die sechsteilige Serie erzählte mit scharfem Humor vom Wunsch, zur Schickeria dazuzugehören, und von einer Gesellschaft, in der Ansehen oft wichtiger war als Wahrheit.

Haffenloher zu Baby: „Ich mach Dich fertig. Ich kauf Dich einfach. Ich kauf Deine Villa und stell Dir noch einen Ferrari davor. Deinem Weib schick’ ich jeden Tag einen Fünfkaräter. Ich schieb es Dir hinten und vorne rein. Ich scheiß’ Dich so zu mit meinem Geld, dass Du keine ruhige Minute mehr hast. ... Gegen meine Kohle hast Du doch gar keine Chance. „ © BR/WDR

Wie schon bei "Monaco Franze“ arbeiteten Autor und Regisseur Helmut Dietl und Schriftsteller Patrick Süskind ("Das Parfum“) kongenial zusammen. Ihre Figuren waren überzeichnet und zugleich erschreckend realistisch – ein Markenzeichen, das „Kir Royal“ zum Kult machte. Die erste Folge flimmerte am 22. September 1986 über die Bildschirme. Produziert wurde der Mehrteiler nicht vom Bayerischen Rundfunk, sondern vom Westdeutschen Rundfunk (WDR). Das anfängliche Zuschauerecho fiel gemischt aus: Neben begeisterten Reaktionen gab es auch skeptische Stimmen. Dennoch schalteten rund 9,9 Millionen Menschen ein.

Geld regiert die Welt: Mario Adorf als Heinrich Haffenloher

Schon mit der zweiten Folge wuchs das Interesse deutlich. Bis zu 14,2 Millionen Zuschauer verfolgten die Serie, Marktanteile von über 40 Prozent wurden erreicht – in einer Zeit, in der Privatfernsehen noch kaum eine Rolle spielte und Printmedien gesellschaftlich großen Einfluss hatten. Zu den unvergesslichsten Momenten zählt bis heute Mario Adorfs Auftritt als Heinrich Haffenloher. Der geltungssüchtige Industrielle aus der Provinz versucht verzweifelt, in Münchens feine Gesellschaft aufgenommen zu werden – und will Baby Schimmerlos mit Geld gefügig machen. Sein berühmter Satz wurde zum Sinnbild für die gnadenlose Mischung aus Größenwahn, Geld und gesellschaftlichem Ehrgeiz, die "Kir Royal“ so treffsicher karikierte.

„Geld regiert die Welt, und für Geld mach ich alles, Herr Generaldirektor Haffenloher“ (Ein Kellner zu Haffenloher, als der ihm einen Tausender hinstreckt). © BR/WDR

Neben Kroetz und Adorf versammelte die Serie zahlreiche große Namen: Dieter Hildebrandt spielte Fotograf Herbie Fried, der gemeinsam mit Schimmerlos Skandale und Gerüchte jagte. Senta Berger war als Babys Freundin Mona zu sehen, Billie Zöckler als Sekretärin Edda, Erni Singerl als seine Mutter und Ruth Maria Kubitschek als einflussreiche Verlegerin Friederike von Unruh. Die Musik zum Mehrteiler komponierte Konstantin Wecker.

Die Figur Haffenloher hat Kult-Status

"Kir Royal“ zeigte München als heimliche Hauptstadt der 80er-Jahre – eine Welt aus Champagner, Prominenz und gesellschaftlichen Intrigen. Der Titel selbst verweist auf den gleichnamigen Cocktail aus Champagner und Crème de Cassis: prickelnd, exklusiv und nicht jedermanns Geschmack – genau wie die dargestellte Gesellschaft.

Auch Jahrzehnte später hat die Serie nichts von ihrer Aktualität verloren. Die Mechanismen von Medienhype, öffentlicher Inszenierung und sozialem Aufstieg wirken heute fast moderner denn je. Mit Mario Adorfs Tod rückt nun auch sein kurzer, aber prägender "Kir Royal“-Auftritt wieder ins öffentliche Bewusstsein. Sein Haffenloher war laut, unangenehm und zugleich tragikomisch – eine Figur, die exemplarisch zeigte, wie präzise die Serie menschliche Eitelkeiten entlarvte. So bleibt neben vielen großen Filmrollen auch dieser Moment Fernsehgeschichte: ein Schauspieler, ein Satz – und eine Serie, die bis heute Kultstatus genießt.