Monika Gruber und René Casselly: Bussi Bussi für "Schatzi"

Dirndl-Show im Circus Krone. Katharina Lukas, die Inhaberin der Dirndl-Marke "Schatzi", ließ die Models laufen und unterhielt die geladenen Promis. Unter den Gästen ist auch Kabarettistin Monika Gruber gewesen, die mit Zirkus-Kind René Casselly in der Manege tanzte.

Farbenfrohe Dirndl in der Manege, für die fast 800 Gäste lautete der (schlichte) Dresscode: "Blue Jeans & White", also Jeans und weiße Oberteile. Und (fast) alle hielten sich am Montagabend im Circus Krone daran, allen voran Kabarettistin Monika Gruber. Sie erschien nicht nur im Leger-Look, sondern ist auch mit "Schatzi"-Dirndl-Gründerin Katharina Lukas seit zwölf Jahren verbandelt. Tänzerin Tiger Kirchharz bringt es auf den Punkt: "Wer sich an Dresscodes hält, zeigt Teamgeist!"

Katharina Lukas von "Schatzi"-Dirndl lädt Promis in den Circus Krone

Wie kommt frau überhaupt zu so einer Wahnsinns-Location für ihre Couture-Dirndl-Präsentation? Katharina Lukas zur AZ: "Ich habe schon diverse Dirndl für diverse Shows hier entworfen – jetzt bin ich unendlich dankbar, hier sind ja sogar schon die Rolling Stones oder Monika Gruber aufgetreten."

Sarah Thonig und Katharina Lukas © BrauerPhotos

Circus Krone: Direktorin Jana erwartet drittes Kind

Nun also" Schatzis" launige "Tracht & Show". Als Models agierten ausschließlich Kundinnen, allen voran die trendigen Blond-Experten-Zwillinge Ayse Auth und Hatice Nizam ("Haarwerk"). Alles in allem ein gelungener Mix aus Zirkus und Tracht. Denn, so Raubtiertrainer Martin Lacey jr. zur AZ: "Beides hat ja in München Tradition." Er und seine Ehefrau, die Circus-Krone-Direktorin Jana Mandana Lacey-Krone, erwarten übrigens ihr drittes Kind: "Wir sind überglücklich und dankbar, es wird wieder ein Junge, der dritte Boy, ein Zirkus-Bub".

Nach der Show ist vor der Show: Bussi Bussi für Schatzi von allen Seiten. Dabei hält sich Promi-Liebling Katharina Lukas selbst am liebsten im Hintergrund und scheut das Blitzlichtgewitter. Unter den Gästen: Viel Gastro- und Hopfen-Prominenz, wie Günter und Margot Steinberg mit Tochter Silja Schrank-Steinberg oder Dr. Michael Moeller mit Ehefrau Irmgard.

Arm in Arm: Monika Gruber tänzelt mit Zirkus-Kind René Casselly

Aber auch Kabarettistin Monika Gruber schaute im Circus Krone vorbei – und tanzte mit "Let's Dance"-Gewinner René Casselly. Das Zirkus-Kind ist frischgetrennter Single und strahlte, als er die Gruberin durch die Manege führen konnte. Nach vier Jahren Beziehung tanzt René Casselly wieder allein durchs Leben.

Rene Casselly und Monika Gruber © BrauerPhotos

Ehrengast war Schauspielerin Sarah Thonig, bekannt aus über 200 Folgen "Die Rosenheim-Cops". Fesch bedirndelt natürlich, schließlich durfte die Münchnerin moderieren. "Ich liebe Tradition", sagt sie. "Ich freue mich schon auf die Wiesn, denn irgendwie genießt man jetzt, nach der Pandemie, alles viel bewusster."