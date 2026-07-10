Monika Gruber spricht über Intimität in Partnerschaft: "Bin gschamig"

Gewohnt scharfzüngig äußert Monika Gruber ihre Meinung. Die Kabarettistin ist genervt und stichelt gegen manche Frauen. Auch macht sie ein Beziehungsgeständnis und spricht von intimen Momenten.

Monika Gruber (54) fühlt sich als Single wohl. Sollte ihr der Richtige begegnen, wäre die Kabarettistin offen für eine neue Beziehung. Beim Dating setzt die 54-Jährige allerdings auf klassische Werte: Charme, Höflichkeit und ein Mann mit echten Gentleman-Qualitäten sind ihr wichtig. Umso kritischer blickt Gruber auf eine Entwicklung, die ihr missfällt. Die Bayerin sorgt mit einer provokanten Aussage für Diskussionen.

Monika Gruber genervt: "Frauen machen für uns viel kaputt"

"Manche Frauen machen für uns Frauen auch viel kaputt", beschwert sie sich lautstark in ihrem Podcast " ". Die Kabarettistin ist überzeugt, dass manche Frauen selbst dazu beigetragen haben, dass sich immer weniger Männer wie klassische Gentlemen verhalten.

Gerade solche emanzipierten Aussagen wie "Nein, ich zahle mein Essen selber. Nein, ich halte mir die Tür selber auf. Oder nein, ich brauche doch keinen, der mir aus dem Mantel hilft" stoßen Gruber sauer auf. "Ich denke mir: Jetzt macht uns, die das wollen, das bitte nicht kaputt. Das hätte ich doch so gern."

"Männer sind schon so verunsichert"

Die 54-Jährige zeigt sich im Gespräch mit ihrem Podcast-Gast, der Sexualtherapeutin Gerti Senger, sichtlich genervt. Wenn man als Frau dem Mann die Chance gebe, zuvorkommend zu sein, dürfe man auch charmantes Verhalten erwarten. "Viele Männer würden's, glaube ich, gern machen. Aber die sind schon so verunsichert."

Die Verantwortung dafür sieht Monika Gruber teilweise auch bei den Frauen selbst: "Ich möchte da jetzt echt mal eine Lanze für die Männer brechen, dass wir Frauen oft die Männer so anfauchen teilweise. Ich hab das ja selber schon erlebt, dass ich mir denke: 'Ja, der arme Kerl, der wird jetzt nie wieder einer Frau einen Stuhl zurechtschieben', wenn die sagt: 'Das kann ich alleine!'"

Die österreichische Sexualtherapeutin Gerti Senger. © imago/K.Piles

Gruberin macht Geständnis: "Eigentlich armselig, oder?"

Monika Gruber hat klare Vorstellungen vom Miteinander zwischen Mann und Frau. Auch bei der Partnersuche weiß die Kabarettistin genau, welche Eigenschaften ihr bei einem Mann wichtig sind. Zugleich gesteht sie jedoch, beim Thema Beziehungen oft ahnungslos zu sein: "Ich glaube, ich weiß gar nichts. Jetzt werde ich 55, ich denke mir immer: Ich weiß über Beziehungen irgendwie ein bisschen was und doch nichts. Ich bin da genauso gescheit wie vor 30 Jahren." Von ihrem Podcast-Gast will Gruber wissen: "Ist eigentlich armselig, oder?"

Monika Gruber über Intimität in Partnerschaft: "Bin gschamig"

Im weiteren Verlauf des Gesprächs spricht Gruber mit Gerti Senger auch über Intimität. Die Sexualtherapeutin meint: "Das ist ein Begriff, der ist ja auch verloren gegangen." In einer Beziehung halte man heutzutage oft keine Grenzen mehr ein, gehe voreinander ganz zwanglos auf die Toilette. "Das ist das Gegenteil von intim. Das ist eine Verwahrlosung von Intimität", urteilt Senger.

Monika Gruber sagt: "Das finde ich spannend, dass Sie das sagen. Weil das stimmt, heute ist das so normal in vielen Beziehungen, dass man alles voreinander macht." Die Kabarettistin sei kein Fan davon und habe das lange als persönlichen Makel betrachtet: "Ich habe immer gedacht, ich bin gschamig, weil ich das nicht mag."

Monika Gruber spricht in ihrem Podcast "Die Gruaberin" über Intimität und Beziehungen. © imago/STL

Vor einem Lebensgefährten auf die Toilette zu gehen, komme für die 54-Jährige nicht infrage. Das würde sie "eher noch vor [...] einer guten Freundin machen als vor dem Partner", steht für die Bayerin fest. Gewisse persönliche Grenzen gibt es für Gruber eben auch in einer Beziehung.