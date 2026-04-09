Monika Gruber ist für ihre klaren Worte bekannt – für medienwirksame Liebesbeziehungen hingegen nicht. Ob die Kabarettistin für romantische Gefühle überhaupt offen ist? Nun spricht sie ehrlich über das Thema und verrät auch, wer in ihrem Leben für die größten Glücksgefühle sorgt.

Monika Gruber (54) nimmt kein Blatt vor den Mund – eine Eigenschaft, die das Publikum entweder sehr schätzt oder verurteilt. Langweilig wird es mit der Kabarettistin vermutlich selten. Doch wer kommt privat in den Genuss? Die 54-Jährige spricht nun ganz offen über ihren Single-Status – und verrät, ob sie ihr Herz noch einmal für romantische Gefühle öffnen würde.

Monika Gruber fantasiert: "Ich lerne nie jemanden kennen"

Persönliche Ängste überwinden? Dabei möchte der Kabarettist Gernot Haas (47) anderen helfen, weshalb er gemeinsam mit der Psychokinesiologin Eva Maria Morokutti (79) Online-Seminare anbietet. In einer neuen Folge vom Podcast "Die Gruaberin" erzählt er von diesem Projekt – und weckt das Interesse von Gastgeberin Monika Gruber.

Die 54-Jährige erfindet ein Fantasieszenario: "Wenn ich jetzt zur Eva Maria gehen würde und würde sagen: Ich hab folgendes Problem. Ich bin Dauer-Single, ich lerne nie jemanden kennen, mich traut sich nie jemand anzusprechen oder auch ich traue mich nie, jemanden anzusprechen. Was würde die Eva Maria zu mir sagen?" Schmunzelnd erklärt Gernot Haas, dass der richtige Mann für ein Kaliber wie die Gruaberin erst noch geboren werden müsse.

An Monika Grubers Seite ist kein Partner bekannt. © imago/STL

Als Single glücklich: Monika Gruber über Privatleben

Daraufhin kommt die Gruaberin auf ihr Leben als Single-Dame zu sprechen: "Jetzt bin ich schon in so einem Alter, wo ich mir denke: Ich habe so ein super Leben, ich bin so happy, so wie es ist, und ich gehe wieder auf die Bühne, und ich hab einen kleinen überschaubaren, aber wirklich sehr, sehr intensiven Freundeskreis, für den ich sehr dankbar bin."

Und auch im familiären Kontext könne sich die 54-Jährige glücklich schätzen: "Meine Eltern leben noch, wer kann das noch sagen?" Diese seien noch einigermaßen fit und hätten sogar zum Streiten noch genügend Energie – weshalb die Nichte der Gruaberin bei den beiden kürzlich sogar eine Zwangsheirat vermutet hat. "Weil ihr immer so streitet", soll das kleine Mädchen gesagt haben.

Keine Beziehung: Monika Gruber spricht über ihr Liebesleben

Schmunzelnd erklärt Monika Gruber, dass bei den beiden alles in Ordnung sei: "Nach 55, 56 Jahren Ehe redet man halt so miteinander." Aber sie stellt auch klar, keinen Partner an ihrer Seite zu vermissen: "Also insofern ist mein Leben eigentlich total schön, ich bin eigentlich dankbar." In einer "gewissen Grunddankbarkeit" sehe die Kabarettistin auch den besten Weg, mit bestimmten Ängsten klarzukommen.