Monika Gruber, Markus Söder und Maria Höfl-Riesch: Promis gedenken Rosi Mittermaier (†72)

Die Trauer um Ski-Legende Rosi Mittermaier ist groß. Nicht nur Familie und Freunde, auch viele Fans trauern um die Ikone des Wintersports. Prominente Wegbegleiter nehmen öffentlich Abschied.

Sie war eine der erfolgreichsten Skifahrerinnen der Welt und sahnte im Laufe ihrer Karriere Olympia-Gold und Weltmeistertitel ab. Am Mittwoch (4. Januar) ist Rosi Mittermaier im Alter von 72 Jahren nach schwerer Krankheit im Kreise ihrer Familie gestorben. Während ihre Liebsten um sie trauern, gedenken auch Promi-Freunde der Profi-Sportlerin.

Monika Gruber über Rosi Mittermaier: "Eine unglaublich herzliche Frau"

Auf Instagram hat Monika Gruber Abschied von Rosi Mittermaier genommen. "Zutiefst bestürzt habe ich soeben vom Tod von Skilegende Rosi Mittermaier erfahren", schreibt sie in ihrer Story und postet dazu ein Schwarz-Weiß-Foto der Verstorbenen. Die Kabarettistin erinnert sich dabei auch an frühere Begegnungen: "Jedes Mal, wenn ich in Garmisch gespielt habe, war sie zusammen mit ihrem Mann Christian in meiner Vorstellung und ich habe eine unglaublich herzliche, bodenständig-liebenswerte, bescheidene und humorvolle Frau kennenlernen dürfen."

Maria Höfl-Riesch dankt Rosi Mittermaier für sportliches Engagement

Die ehemalige deutsche Skirennfahrerin Maria Höfl-Riesch hat mit tiefer Trauer auf die Nachricht von Rosi Mittermaiers Tod reagiert. "Es ist ein Riesenschock. Natürlich ist 72 viel zu früh und ich bin unendlich traurig", sagte die 38-Jährige der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. "Ich danke ihr für alles. Rosi hat dafür gesorgt, dass der Frauensport anders wahrgenommen wird", befand Höfl-Riesch weiter.

FC Bayern trauert mit Familie von Rosi Mittermaier

Rosi Mittermaier hatte großen Einfluss auf die Sportwelt in Deutschland. Herbert Hainer, Präsident des FC Bayerns, berichtet etwa, wie er 1976 den Olympia-Erfolg der Ski-Legende hautnah miterlebte: "Rosi Mittermaier war eine der größten deutschen Sportlerinnen und eine einzigartige bayerische Sympathieträgerin. Sie hat die Menschen bewegt und begeistert, ich selbst durfte das unter anderem 1976 bei ihrem zweiten Olympia-Gold beim Slalom von Innsbruck an der Skipiste miterleben. Der FC Bayern trauert an der Seite ihrer Familie, Angehörigen und Freunde."

Markus Söder: "In ganz Bayern trauern wir um unsere Gold-Rosi"

Auch Markus Söder äußert sich zum Tod der beliebten Sportlerin. "Mit tiefer Bestürzung nehmen wir die Nachricht vom Tod von Rosi Mittermaier auf. In ganz Bayern trauern wir um unsere Gold-Rosi, eine Botschafterin unseres Landes in der Welt", sagt der bayerische Ministerpräsident. "Sie war nicht nur erfolgreiche Sportlerin, sondern Vorbild für alle von uns. Ihr Einsatz für ihre Mitmenschen, ihr großes Herz und ihre unvergessliche Zugewandtheit wird uns allen fehlen."

IOC-Präsident würdigt Rosi Mittermaier

IOC-Präsident Thomas Bach hat Ski-Ikone Rosi Mittermaier nach deren Tod als "sympathische und glaubwürdige Botschafterin" des Sports gewürdigt. "Mit ihrer Herzlichkeit und ihrem Lachen hat sie uns alle inspiriert. Deshalb wird sie nicht nur wegen ihrer zwei olympischen Goldmedaillen immer als 'Gold-Rosi' in unserer Erinnerung bleiben", äußerte der Chef des Internationalen Olympischen Komitees am Donnerstag.