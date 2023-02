Monika Gruber hört auf: Der wahre Grund für ihr Bühnen-Aus

Monika Gruber begeistert ihr Publikum durch ihre direkte, bayerische Art und ihren hemmungslos ehrlichen Humor. Damit soll noch ab diesem Jahr Schluss sein. Im November 2023 tritt die Kabarettistin zum letzten Mal mit ihrem Bühnenprogramm auf.

Sie verstehe es, ihr Publikum glücklich zu machen – so begründete die Jury die Verleihung des Karl-Valentin Ordens von der Narhalla an Monika Gruber am Samstag. Bald müssen die Fans allerdings auf die scharfzüngige Kabarettistin verzichten. Bereits 2021 gab die 51-Jährige das Ende ihrer Bühnenkarriere bekannt. Im November dieses Jahres soll es nun so weit sein.

Letzter Auftritt von Monika Gruber: Im November ist Schluss mit lustig

Am 15. November führt Monika Gruber in Nürnberg zum letzten Mal ihr Bühnenprogramm "ohne Worte" auf. Danach soll Schluss sein – mit gerade einmal 52 Jahren, die sie dann auf dem Buckel hat. Der Grund: "Ich möchte den Zeitpunkt nicht verpassen, an dem es vielleicht anfängt, peinlich zu werden, an dem ich zu meiner eigenen Karikatur werde. Da heißt es dann ganz schnell: Früher war's besser!"

Im Rahmen der Feierlichkeiten im Deutschen Theater am Samstag erklärt die Schauspielerin außerdem: "Bei mir ist es leider so, dass ich auch nach den vielen Vorstellungen in all den Jahren im Alter immer nervöser werde. Ich hatte gedacht, das wird besser, es wird aber schlimmer. Dieses Wissen, was passiert, wenn du einen Hänger oder einen Total-Blackout hast! Früher war ich mutig, aber heute sind die Erwartungen so hoch..."

Monika Gruber: Wie geht es für die "Kettensägen-Goschn" weiter?

Ein kompletter Rückzug aus der Öffentlichkeit wäre schade – die Chancen stehen allerdings gut, dass Monika Gruber ihrem Publikum noch weiter erhalten bleibt. Die Kabarettistin verriet laut " ": "Ich habe ein paar Projekte, an denen ich arbeite, die aber noch nicht spruchreif sind. Wenn das was wird, woran ich gerade arbeite, dann komme ich vielleicht nochmal ins Fernsehen."

Auf Tournee wird die "Gruberin" wohl in absehbarer Zeit nicht mehr gehen: "Meine Eltern werden halt immer älter, meine Mutter ist 78, mein Vater schon 84. Man weiß ja nicht, was kommt, deshalb mag ich für sie da sein, und wenn ich immer auf Tour bin, bleibt einfach keine Zeit."